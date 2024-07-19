Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. CHP, TÜİK'in enflasyon verilerini gizlemek, kamu görevini kötüye kullanmak ve halkı yanıltmakla suçluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, TÜİK'in enflasyon verilerini doğru şekilde hesaplamadığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Taşcıer, "Halkın algıladığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklılık gösterdiğini ve bu durumun TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğunu" ifade etti. Özellikle TÜİK'in enflasyon hesaplamalarında kullanılan madde sepeti ve fiyatlarını yayından kaldırmasının doğru veri elde edilmesini engellediğini savunan Taşcıer, bu durumun ekonomik göstergelerin şeffaflığını zedelediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TÜİK'in bilgileri eksik ve yanıltıcı şekilde sunduğunu öne sürerek, bu durumun Türkiye'deki işçiler, memurlar ve emeklileri zarara uğrattığını vurguladı. "Bu nedenlerle TÜİK Yönetim Kurulu, TCK 257. maddesi gereğince görevin kötüye kullanılması suçunu işlemektedir" diyen Taşcıer, suç duyurusunda bulunulmasının gerekçelerini detaylandırdı.

Suç duyurusu dilekçesini Ankara Adliyesi'ne teslim eden CHP yetkilileri, TÜİK başkanı ve ilgili görevliler hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Taşcıer, "Verileri gizleyen, karartan, halkı yanıltan ve enflasyonu yanlış hesaplayan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.