Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tüzük Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel’in önderliğinde ATO Congresium’da başladı. Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, parti içi demokrasi, gençlik ve kadın kotaları ile ön seçimlerin altını çizerek, "CHP, liderlere talimat veren bir parti olacak" mesajını verdi.

"Örgütten onay, kadın ve gençlik temsili"

CHP’nin yeni dönemini belirleyecek olan Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin, milletvekillerinin, eski genel başkanların ve çok sayıda partilinin katılımıyla yoğun bir ilgi gördü. Divan Başkanlığı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi. Zeybek, kurultayda yaptığı konuşmada, "CHP’yi el birliğiyle iktidara taşıyacağız" diyerek, partinin iktidar hedefini vurguladı.

Genel Başkan Özgür Özel, kurultayın en dikkat çekici açıklamalarından birini yaparak, CHP’nin tüzüğünde köklü değişiklikler yapacaklarını belirtti. Özel, "Genel başkan dahil tüm milletvekilleri ön seçime girecek. Partimizin karar mekanizmaları, örgütün onayı ve desteği ile belirlenecek" dedi.

Kadın ve gençlik kotası

Özel, konuşmasında kadın ve gençlik kotalarına özel bir vurgu yaptı. Şu anda yüzde 33 olan kadın kotasının yüzde 50’ye çıkarılacağını, bu geçiş sürecinin aşamalı olarak uygulanacağını belirten Özel, gençler için de benzer bir kota artışı öngördüklerini ifade etti. "Bugün yüzde 33 olan kadın kotasını yüzde 50’ye çıkarmak için adımlar atıyoruz. Gençler için ise yüzde 10’dan başlayıp, zamanla yüzde 20’ye kadar yükseltilecek bir temsil oranı hedefliyoruz" diyerek, partide gençlerin ve kadınların daha aktif rol almasını sağlayacaklarını söyledi.

"Tüzük ve program yenileniyor"

Özel, CHP’nin yerel ve genel seçimlerdeki başarısı için tüzük değişikliğinin yanı sıra program çalışmaları da yürüttüklerini belirtti. "Tüzüğümüzü değiştirerek daha demokrat, daha ilerici bir yapıya kavuşacağız. Bu değişiklikler, partimizin iktidara giden yol haritasını oluşturacak" dedi.

Özgür Özel’in, kurultaydaki bir diğer önemli mesajı ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne yönelikti. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediğini vurgulayan Özel, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sadece bir kadın bakan var, o da aile işlerinden sorumlu. AK Parti kadınları sadece aileyle sınırlı görüyor. Biz ise CHP’de eşit temsili savunuyoruz" diyerek, partisinin kadın-erkek eşitliğine dayalı bir politika izleyeceğini vurguladı.

Kurultayın sloganı

CHP’nin Tüzük Kurultayı sırasında salona asılan afişlerde yer alan sloganlar dikkat çekti. "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla gerçekleşen kurultayda, "Her derdin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi" ve "Türkiye’nin birinci partisi" sloganları öne çıktı. Bu sloganlar, partinin hem yerel hem de genel seçimler öncesindeki iddialı duruşunu yansıttı.

"Filistin’in yanındayız"

Kurultay sırasında Filistin davasına da değinen Özel, CHP’nin yıllardır süregelen bu duruşunu koruduğunu belirterek, "Filistin davası, Deniz Gezmiş’ten bu yana partimizin savunduğu bir hak mücadelesidir. Bu tutumumuzu her platformda dile getiriyoruz" dedi.

Gençlere ve kadınlara daha fazla söz hakkı tanıyacak tüzük değişikliklerine vurgu yapan Özel, "Bu devrimsel adımları birlikte gerçekleştireceğiz" diyerek delegelere seslendi.

"CHP, Türkiye İttifakı’na sadık kalacak"

Kurultayda eski dostlarına da mesaj veren Özel, Türkiye İttifakı’nın önemini vurguladı. İttifakın sadece partilerle değil, halkla yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı’nı büyüttük" dedi.

Özgür Özel’in konuşmasında yer alan en dikkat çekici konulardan biri de parti içinde ön seçimlerin zorunlu hale getirilmesiydi. Milletvekili adaylarının örgüt desteği ile belirleneceğini ifade eden Özel, "Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz" diyerek, partideki demokratikleşme sürecine dikkat çekti.