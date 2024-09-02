CHP genel başkanımız Özgür Özel kurultayda verdiği sözü yerine getirerek 4-9 Eylül’de CHP olağanüstü kurultayı toplanıyor.

Geçmiş genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği tüzük kurultayı, olağanüstü kurultay'dan hemen sonra planlanmıştı, ancak yaklaşan yerel seçimler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş idi.

Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta sembolik açılış yapılacak, sonra kurultay Ato Congresium Salonu’na taşınacak.

Resmi açılış 6 Eylül'de yapılıp, 7-8 Eylül tarihlerinde parti programı değişikliğinin altyapısı hazırlanacak çalıştaylar yapılacak ve daha sonra kurultay 9 Eylül'de partinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile sona erecek.

Her ne kadar eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin seçimli olağanüstü kurultay hamlesinde bulunabileceği iddiaları ortaya atılsa da buna yönelik bir adım atılmadı.

Son yerel seçimlerde aday belirleme yönteminden hoşnut olmayanların, parti yönetiminden memnun olmayanların gönlünden seçimli olağanüstü kurultay geçse de hayatın olağan akışında 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapmış görünen bir genel başkanı kimse değiştirmek istemez savı öne çıktı.

Gelelim önümüzdeki hafta sonu yapılacak ve yeni kararlar alınacağı tüzük kurultayına yönelik olası tüzük maddelerine.

En az 20 maddelik bir tüzük değişikliğinin beklendiği kurultayda en önemli beklenti ön seçimin bölgeler, yerele ve genele göre, cinsiyet, yaş,meslek kotası ve engelli haklarının korunacağı bir sisteme yönelik bir düzenleme olacağıdır.

Bu demektir ki gerçek anlamda hakim denetiminde ön seçimin veya örgüt denetiminde ön seçimin ayak sesleri duyuluyor, bu da örgüte emek verenleri hak ettiğini almak isteyenleri mutlu ediyor.

Mevcut tüzükte genel başkan adayı için en az yüzde 5 en çok yüzde 10 ibaresi, kongre ve kurultaylarda yaşanan bir çok karışıklığın da önüne geçeceğini söyleyebilirim.

Ve mevcut genel başkan önerilmeyecek, talep ederse kendisi aday olacak.

Milletvekili seçiminde en fazla 3 dönem kuralı getirilecek.

Yerel seçimlerde de merkez yoklamasında en fazla 3 dönem kuralı başkan, belediye ve il genel meclis üyesi olarak da getirilecek ama önseçim uygulamasında dönem koşulu aranmayacak.

Kadın kotası %33 den önce %40 sonra %50 olacak..

Milletvekili seçimlerinde aday belirleme yöntemini ilçe ve il örgütlerinin görüşü doğrultusunda PM karar verecek.

Parti üyelerinin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için en az 1 yıl üye olma şartı aranacak.

Genel başkanın belirlediği genel başkan yardımcıları, genel sekreter, PM’den güvenoyu alarak göreve başlayacak.

Önemli değişikliklerden biri de belediyelerde ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olup delege seçilemeyecek.

Geçmişteki tüzüklerde yer alan küçük kurultay, büyük danışma kurulu adı altında tüzüğe eklenip her yıl en az bir kez ve yerel genel seçimlerin ardından yapılacak danışma kurullarının sonunda toplanıp raporları değerlendirecek.

Bu olağanüstü kurultayda beklenilen en önemli madde “Önseçim”.

Örgütün hareketliliğini ve aday belirlemenin demokratikliğini sağlayan, üst yönetimlerdeki birkaç kişinin iki dudağına bırakılıp, birilerinin adamı oldukları için, hak etmedikleri koltuklara oturtulanların sona ermediği bir sistem devam ettiği müddetçe alanlarda özveri ile çalışacak partili bulamayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu anlamda örgütün önseçim isteği bu kurultayda şekilleneceğinin ayak sesleri duyuluyor.