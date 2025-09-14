CHP Urla İlçe Kongresi’nde Ahmet Bahri Yalaz, tek aday olarak seçime girerken listesinde Alaattin Yüksel ve Urla belediye başkanları da yer aldı.
CHP Urla’da tek aday Ahmet Bahri Yalaz
CHP Urla İlçe Kongresi’nde Ahmet Bahri Yalaz, tek aday olarak seçime girdi. Kongre süreci kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanırken, gözler ilçe kongrelerine çevrildi.
Kongre süreci ve adaylar
Mevcut İlçe Başkanı Pelin Karasakal Güntürkün’ün aday olmadığı kongrede, aday olmak isteyen Hakan Yiğit yeterli imzayı toplayamayınca yarış tek aday üzerinden gerçekleşti.
Yalaz’ın listesi belli oldu
Ahmet Bahri Yalaz’ın listesinde CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve önceki dönem Urla belediye başkanlarından Sibel Uyar yer alıyor.
Kongre takvimi, mahalle delege seçimlerinden başlayarak Kasım ayına kadar ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasını öngörüyor.