CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta sağlık hizmetlerinin yetersizliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Karaoba, kentte vatandaşların hastanede muayene olabilmek için bir ay sonrasına randevu alabildiklerini iddia ederek, ikinci bir hastanenin açılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Sağlık Müdürlüğü 'Aile Şirketi' iddiası

Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün adeta bir aile şirketine dönüştüğünü öne sürdü. Kurumda 20 karı-koca, 4 kardeş, bir amca-yeğen ile anne ve kızın görev yaptığını belirten Karaoba, İl Müdürlüğü'nde çalışan 300 personelin yarısının geçici görevle çalıştığını söyledi. Karaoba, "Nasıl bir tesadüfse aile birliğini bir araya getiremeyen tayinler varken Uşak'ta aynı kurum ve aynı bina içerisinde 9 karı-koca, 4 kardeş, bir amca-yeğen, bir anne ile kızı çalışıyor. Büyük holdinglerde bile karı-koca aynı iş yerinde çalıştırılmaz, aynı binanın içerisinde hiç çalıştırılmazlar. Eğer Uşak'ta sarı sendikaya üyeyseniz liyakatinize bakmaksızın sizi çok rahat masa başı görevlere getiriyorlar" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde yetersizlik ve randevu sorunu

Karaoba, Uşak'ta hizmet veren iki hastaneden birinin kapatıldığını belirtti ve mevcut hastanede vatandaşların doktorlara muayene olabilmek için bir ay sonraya randevu alabildiklerini savundu. Karaoba, "Resmi olarak bunların tamamını yeni Sağlık Bakanımıza sorduk. Soru önergelerimize zamanında cevap vermiyorlar. Bu sorularımıza bir an önce cevap verilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanımız sağduyulu yaklaşımlarla bu sorunu çözeceğini söylemişti. Kendisine güvenmek istiyoruz. Uşak'a ikinci hastanenin açılmasını acilen talep ediyoruz" dedi.