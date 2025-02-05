Geçtiğimiz hafta bu yazımın konusunun engelli dostlarımın son dönemde yaşadığı mağduriyetleri dile getirerek partim CHP nin bu konudaki duyarsızlığını dile getirerek çözüme yönelik fikirlerimi kaleme dökmek olacaktı,ama hem İzmir büyükşehir belediyemizin engelli hizmetleri müdürümüz Mustafa soyutürk den ,hem CHP il başkanlığımız da sosyal politikalardan sorumlu il bşk.yrdc Gülşen karataş dan aldığım davet telefonu ile yazımın konusu değişti..

İzmir STK camiası iyi bilir ,2004 yılında ilk Konak belediye meclis üyesi seçildiğimde Türkiye de ilk defa belediye meclislerinde engelli komisyonunu kuran,2007 yılında CHP Konak ilçe başkanı seçildiğimde de yine Türkiye de ilk defa partiler içinde engelli komisyonunu kuran ve o günlerden beri sadece 3 aralıklarda değil her aralıkta engelli dostlarımın yanında olan biri olarak bu konuda fikri,emeği olan biriyim ve tek istediğimde o günlerde başlattığımız seferberlikte sorunların çözümüne yönelik çaba gösterenlerin çoğalması ,( bu da empati ile olur) engellilerin sadece 3 aralıkta ,10-16 Mayıs haftasında değil her zaman hatırlanması ve benim gibi bu konuda koşulsuz destek verenlere de vefa gösterilmesi..

2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı yasanın ilgili hükümleri maalesef sürekli erteleniyor..

Bu yüzden de engelli dostlarımız hala mimari,sosyal,ekonomik engeller yaşıyor..

Evde bakım desteği kesilmiş,engelli aylığı yönetmelik değişikliği ile kuşa dönmüş, SGK nın verdiği protez vs gibi sağlık desteği %15 lerde kalmış,

Engelli raporu almak veya yeniletmek büyük eziyet olmuş,engelli kamu personeli sınavında başarılı olan engelli dostlarımızın hala atamaları yapılmamış ,

Enflasyondan ,hayat pahalılığından en çok etkilenerek daha çok yoksullaşan,sağlık ve eğitimde büyük mağduriyetler yaşayan nüfusun 12,29 yani 11 milyonu bulan ailesi ile birlikte 40 milyona ulaşan bu kitle için biz CHP ne yapıyoruz derken

Bana göre son yılların en kapsamlı ,doyurucu hedefi 12 den vuran bir engellilik çalıştayı ile karşı karşıya geldim..

CHP İzmir il başkanlığımızın ve İzmir büyükşehir belediyemizin birlikte organize ettiği Türkiye nin tüm illerinden sosyal politikalardan sorumlu yöneticilerinin davet edildiği CHP genel başkan yardımcımız Aylin nazlıaka nın dersini çalışmış muhteşem konuşması ile başlayan çalıştayda İzmir şehrieminin başta büyükşehir belediye başkanımız Cemil Tugay il başkanımız Şenol aslanoğlu genel sekreterimiz Ramazan Tezcan,genel sekreter yardımcımız Pınar Okyay,sosyal hizmetler daire başkanımız Ela hızlı ve tüm buyukşehir sosyal hizmet müdürlerinin katılım gösterdiği bu çalıştay göğsümüzü kabarttı..



Özellikle panelistlerin konulara hakimiyeti ve sorunlara yönelik önerileri bu çalıştayın laf olsun diye yapılmadığının çok büyük bir göstergesi oldu..



Çalıştayın moderatörlüğünü büyük bir ustalıkla yerine getiren ,iletilen sorunları bunu bir görev kabul edip genel sekreterimiz ile birlikte çözeceğiz sözü vererek örnek bürokrat portresini ortaya koyan genel sekreter yardımcımız pınar Okyay a ,

çalıştaydan 1 dk bile ayrılmadan tüm konuklar ile birlikte olan ,güçlü empati yeteneği ile bu çalıştayın başarılı geçmesinde büyük emeği olan soyadı gibi hızlı sosyal hizmetler daire başkanımız Ela Hızlı ya

ve koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren işinin ehli müdürümüz Mustafa soyutürk e teşekkur ediyorum .

Unutmayalım ki, iktidara giden yol yerel yönetimlerden geçer mantığı ile belediye başkanı, meclis üyeleri belirlenirken mutlaka toplumun dezavantajlı kesimlerine duyarlılığı olan dokunan dinleyen,çözüm üreten kişilerin önceliği olmalı.

Genel başkanımız ve genel başkan yardımcımız Aylin nazlıaka iktidarımız da bir engelli bakanlığı kurulacak dediler çok güzel, ama hemen şimdi genel başkan yardımcılarımız arasından gölge engelli bakanı tespit edilmeli ,

Ve yine hemen şimdi tüm belediyelere bir genelge çıkararak temsil ve ağırlama bütçelerini değil sosyal hizmetler bütçelerini artırın talimatı verilmeli ..