Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "9'uncu Yargı Paketi" olarak bilinen ve birçok tartışmalı düzenlemeyi içeren 7531 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvurunun gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu başvuruda, 7531 sayılı kanunun çeşitli maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürüldü. Günaydın, kanundaki düzenlemelerin bireysel hakları ihlal ettiğini ve hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, özellikle elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda mülkiyet hakkının ihlali ve adli yardım ödeneği dağıtımındaki usulsüzlükleri gündeme getirdi.

Adalet müfettişlerine yetki artışı ve kişisel verilerin korunması

Başvurunun önemli gerekçelerinden biri de adalet müfettişlerine verilen geniş yetkiler. Günaydın, müfettişlere hâkim ve savcıların faaliyetlerini denetleme görevi verilmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğini ve kişisel verilerin korunması hakkına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, müfettişlerin çalışma usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesinin hukuki bir belirsizlik yarattığını ifade etti.

Hakaret suçları ve uzlaştırma düzenlemeleri

Günaydın, kanunda yer alan hakaret suçlarının bazı biçimlerinin ön ödeme kapsamına alınmasının, kamu görevlilerine karşı işlenen hakaret suçlarının ise uzlaştırmaya tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Bu durumun, adaletin yerini bulmasına engel olacağını belirtti.

Ormanların korunması ve usulsüzlük riski

Bir diğer önemli düzenleme, devletin ormanları koruma yükümlülüğüne aykırı bir değişiklikti. Günaydın, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda ceza infaz kurumlarının kurulması için verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesinin, orman alanlarının korunmasını tehlikeye atacağını belirterek bu düzenlemenin iptalini talep etti.

Gökhan Günaydın, başvurunun CHP'nin herhangi bir çıkarını koruma amacı taşımadığını ve yalnızca toplumun ve kamu yararının korunmasını hedeflediğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasal düzeni savunmaya devam edeceğini ifade etti.