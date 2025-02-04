Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin başlatıldığı duyurulurken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu aday belirleme konusunda Ankara Büyükiehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yanıt verdi. İmamoğlu, “Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın bakışı, görüşü farklı olabilir. Yine de biz konuşuruz. Bunlar parti için meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin beraber havaya kalktığı süreci beraber tarifleriz, tariflemek zorundayız” dedi.

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi günü yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, “Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavaş Başkanımızın bakışı ve görüşünün farklı olabileceğini belirterek “Yine de biz konuşuruz. Bunlar parti için meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin beraber havaya kalktığı süreci beraber tarifleriz, tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup artık milletimizin önümüzdeki 2025 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz. Aksi hâlde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına, dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a yanıt: Erken seçim milletin talebidir

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya paylaşımında yazdığı “Koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır” ve “Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz” açıklamalarına da değindi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle yanıt verdi:

“Bizim gündemimiz milletin gündemi, milletin ekonomiyle olan büyük sınavı hem emeklilerin durumu hem asgari ücretlinin durumu... Bu ülkenin pek çok sorunu var. Sadece ekonomiden bahsetsek bile yarım saat liste yaparız. Eğitimden mi başlasak, haksızlık ve hukuksuzluğun en fazla mağduru haline geldiğimiz adalet sisteminden mi bahsetsek... Düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek? Bütün bunlar gerçek, hiçbiri suni değil. Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında, milletin gündemini suni görebilirler. Milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. İnsanın şikayetlerini duymaya fırsatları yok; pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Tek bir görüntüleri var mı? Bugünün iktidarının pazarlarda bir videosu, fotoğrafı var mı? Erken seçim milletin talebidir. Biz de talebimizi yenilemeye devam edeceğiz. Bir yandan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken bir hafta sonra partimizdeki yüksek kararlılık ve güçlü adımlardan sonra seçim 2028'dedir demek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı koltuğu da belediye başkanlığı koltuğu da milletindir”

- Her koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu da milletindir belediye başkanlığı koltuğu da milletindir. Büyükşehir belediye başkanlığı da milletindir. Onun için biz diyoruz millet büyüktür. Bir kişi değil. Toplumsal meselelerde millet büyüktür. Bizi yıldırmak için neler yapıyorlar neler. Gece yarısı ihbarlar, gece yarısı tehditler ama yargı ama başka kavramlar üzerinden ama biz bu şehre bu ülkeye hizmet konusunda kararlıyız. Bizim başımızı baskıcı kavramlarla yıldırmak üzerine yalanla iftirayla başımızı öne eğdirecek hiçbir güç anasının koynundan doğmadı.

“Erken seçim talebimizi yenilemeye devam edeceğiz”

- Bizim gündemimiz milletin gündemi, milletin ekonomiyle olan büyük sınavı hem emeklilerin durumu hem asgari ücretlinin durumu... Bu ülkenin pek çok sorunu var. Sadece ekonomiden bahsetsek bile yarım saat liste yaparız. Eğitimden mi başlasak, haksızlık ve hukuksuzluğun en fazla mağduru haline geldiğimiz adalet sisteminden mi bahsetsek... Düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek? Bütün bunlar gerçek, hiçbiri suni değil. Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında, milletin gündemini suni görebilirler. Milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. İnsanın şikayetlerini duymaya fırsatları yok; pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Tek bir görüntüleri var mı? Bugünün iktidarının pazarlarda bir videosu, fotoğrafı var mı? Erken seçim milletin talebidir. Biz de talebimizi yenilemeye devam edeceğiz. Bir yandan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken bir hafta sonra partimizdeki yüksek kararlılık ve güçlü adımlardan sonra seçim 2028'dedir demek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir.

CHP'nin ön seçim kararı

- Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir, bu demokratik bir devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinde ilk kez halk kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum.