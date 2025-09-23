6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık için adaylık başvurusu yapmak isteyen Şimşek, müracaat saatini kaçırdığı için yarışa katılamamıştı. Bu duruma tepki gösteren Şimşek, kurultay sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş, ardından da basına yaptığı açıklamada, “İmzalarımız ve başvurumuz sadece beş dakika geciktiği için Divan kabul etmedi” ifadelerini kullanmıştı.

MYK’den oybirliğiyle karar

15 Eylül’de toplanan MYK’de Şimşek’in açıklamaları ve sonrasında parti yönetimine yönelttiği eleştiriler gündeme alındı. Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, Şimşek’in disipline sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

“Bu bana verilen onur madalyası”

Disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, 45 yıldır CHP üyesi olduğunu hatırlatarak, “Partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyasını kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi.

Kararın ardından eski milletvekili Şimşek, CHP’li Gürsel Tekin ile birlikte kameraların karşısına geçti. Genel merkezin tutumunu eleştiren Şimşek, “Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi’dir” ifadelerini kullandı.

Şimşek, basın toplantısında şu mesajları verdi:

• “Partiyi pavyona, adliye koridorlarına düşürdük. Artık partililer birbirine düşürülüyor.”

• “İmamoğlu, ben senin abinim. İlçe başkanlığını yaptım, beraber çalıştık. Ama partimin zarar görmesini istemem.”

• “Televizyonlara özellikle çıkmıyorum. Ama şu noktada gördüğüm tablo, parti yönetiminin kendi içinden gelen uyarıları duymaması.”

• “Durup dinlenmeden beni ihraç istemiyle disipline sevk ediyorlar. Neden? Çünkü yeniden aday olabilirim ihtimali var.”

Şimşek’in parti üyeliğiyle ilgili son kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu verecek. Disiplin sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.