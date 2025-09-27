Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün İzmir’in üç ilçesinde sandıklar kurulacak, partililer yeni ilçe başkanlarını belirlemek için oy kullanacak.

Bergama’da tek adaylı seçim

Bergama’da mevcut İlçe Başkanı İsmail Durmaz, delegelerin karşısına tek aday olarak çıkacak. İlçede seçim formalite niteliğinde olacak.

Çeşme’de yarış kızışıyor

Çeşme’de ise çift adaylı bir seçim heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan Sait Kavasoğulları yeniden aday olmayacağını açıklarken, Nadire Erol ve Dolunay Onur ilçe başkanlığı için delegelerin desteğini arayacak.

Menderes’te iki isim karşı karşıya

Menderes’te de mevcut İlçe Başkanı Ersin Gür ile Mehmet Emin Işık başkanlık için sandık yarışına girecek. Delegelerin tercihi, ilçede önümüzdeki dönemin yönetimini şekillendirecek.

CHP’nin ilçe kongreleri kapsamında yapılan bu seçimler, İzmir’deki örgütlenme sürecinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor.