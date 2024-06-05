CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ani bir şekilde alınan Artuğ Akosman, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sessizliğini bozdu. Akosman, görevden alınma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda, CHP il yöneticileri tarafından darp edildiğini iddia etti. Kendisinin siyasal ve fiziksel zorbalığa karşı hukuk ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti.

Darp iddiaları

Artuğ Akosman, açıklamasında şunları ifade etti: "Partimizde yıllardır Efeler Gençlik Kolları Başkanı olarak hak, hukuk mücadelesi verirken kendim bizzat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yalan ve iftiralarla geçtiğimiz günlerde görevden alındım. Ardından il yöneticileri tarafından darp edildim. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren bir genç olarak karşı karşıya kaldığım bu siyasal ve fiziksel zorbalık karşısında yalnız olmadığımı gayet iyi biliyorum."

Mücadele vurgusu

Akosman, yaşanan haksızlıklara rağmen parti kültürü ve ahlakına bağlı kaldığını vurgulayarak, "Kişisel çıkarlarını partimizin önüne koyanlara karşı dün nasıl eyvallah etmediysek bugün de etmeyiz" dedi.

Nazım Hikmet’ten alıntı

Akosman, açıklamasını Nazım Hikmet’in bir şiirinden alıntı yaparak tamamladı: "Ne diyor mavi gözlü dev Nazım Hikmet dizelerinde? ‘Yok, öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak, unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak…’ Partimizde zorbalık değil, liyakat hâkim olmalı diyenlere selam olsun". Akosman, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Bu açıklamalarla Akosman, kendisine yapılanları kamuoyuyla paylaşarak parti içinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve hak arayışını sürdüreceğini ifade etti.