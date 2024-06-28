Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurmayları, partinin yaz programı ve olası bir erken seçimde uygulanacak politikaları hazırladıklarını belirtti. 4 Eylül'de başlayacak olan Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya çevrileceği iddiaları ise yalanlandı.

Erken Seçim Hazırlıkları Yoğunlaşıyor

CHP yönetimi, "Olası erken seçim için dış politikadan eğitime, sağlıktan çalışma hayatına kadar kapsamlı bir program hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu. Parti, olası bir erken seçimde vatandaşların beklentilerine uygun politikalar geliştirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Tüzük Kurultayı İddiaları Reddedildi

Partide, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin delegelerden imza toplayarak kurultayı olağanüstü seçimli kurultaya çevirme çabasına gireceği yönündeki iddialar reddedildi. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile kurduğu temaslar bu iddiaların dayanağı olarak gösterilse de, parti kurmayları böyle bir tartışmanın olmadığını ve asıl gündemin erken seçim hazırlıkları olduğunu vurguladı.

Ekonomik Kriz ve Erken Seçim

CHP, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların da gündeminde olan erken seçim ihtimaline yönelik hazırlıklarını sürdürmekte. Parti, ekonomik krizle mücadele ve halkın beklentilerini karşılayacak politikaları ön planda tutarak seçim hazırlıklarına odaklanmış durumda.

Gündem erken seçim durumunda parti politikaları

CHP kurmayları, gündemlerinin CHP’nin yaz programı ve olası bir erken seçimde uygulanacak parti politikalarını hazırlamak olduğunu kaydetti. Parti kaynakları, önceki genel başkanlarla yapılan görüşmelerin normal olduğunu, tüm eski genel başkanlarla düzenli görüşmeler yapıldığını ve kendilerinin tecrübelerinden yararlanıldığını söyledi. CHP’nin kasım ayındaki seçimli kurultayını anımsatan kaynaklar, “Zaten kongremizi gerçekleştirdik. Tüzük kurultayı da seçimsiz. Bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

“CHP’de böyle bir tartışma zemini yok”

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olarak çıkmasının ardından AKP’den alınan borçlu belediyelere rağmen belediyelerde süreci başarılı yönettiklerini aktaran kaynaklar, ülkenin öncelikli sorununun ekonomi olduğunu, diğer tartışmaların kısır ve anlamsız olduğu yorumunu yaptı. Kaynaklar, “CHP’de böyle bir tartışma zemini yok. Biz olası erken seçim için dış politikadan eğitime, sağlıktan çalışma hayatına kadar neler yapacağımızın programını çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yemek yeniyorsa ‘afiyet olsun’ denir”

Kılıçdaroğlu-Yavaş ve beklenen Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmelerini değerlendiren kurmaylar, şunları söyledi: “Her şeyden bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz ama parti içinde herhangi bir anlam çıkarma yok, daha çok dışarıda böyle bir durum var. Bunlar gayet sıradan, medeni ilişkiler. Bunlardan bir anlam çıkartmamak lazım. Yemek yeniyorsa ‘afiyet olsun’ denir.”