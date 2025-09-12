Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 39. Olağan Kurultay takvimi işlemeye devam ediyor. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir’de bu hafta sonu 6 ilçede kongre heyecanı yaşanacak.

Cumartesi mesaisi: Buca, Güzelbahçe, Torbalı

13 Eylül Cumartesi günü üç ilçede kongre yapılacak.

  • Buca: İlçe kongresi Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanırsa saat 08.00’de, sağlanamazsa aynı gün 12.00’de başlayacak.

  • Güzelbahçe: Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak.

  • Torbalı: Aydın Sezer Çok Amaçlı Salon’da saat 12.00’de başlayacak.

Pazar günü: Bornova, Bayraklı, Urla

14 Eylül Pazar günü ise üç ilçede daha sandık kurulacak.

  • Bornova: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde kongre saat 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa aynı gün 12.00’de toplanacak.

  • Bayraklı: Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak.

  • Urla: Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.

