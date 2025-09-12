Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 39. Olağan Kurultay takvimi işlemeye devam ediyor. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir’de bu hafta sonu 6 ilçede kongre heyecanı yaşanacak.
Cumartesi mesaisi: Buca, Güzelbahçe, Torbalı
13 Eylül Cumartesi günü üç ilçede kongre yapılacak.
-
Buca: İlçe kongresi Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanırsa saat 08.00’de, sağlanamazsa aynı gün 12.00’de başlayacak.
-
Güzelbahçe: Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak.
-
Torbalı: Aydın Sezer Çok Amaçlı Salon’da saat 12.00’de başlayacak.
Pazar günü: Bornova, Bayraklı, Urla
14 Eylül Pazar günü ise üç ilçede daha sandık kurulacak.
-
Bornova: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde kongre saat 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa aynı gün 12.00’de toplanacak.
-
Bayraklı: Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak.
-
Urla: Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.