Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

14 Eylül Pazar günü ise üç ilçede daha sandık kurulacak.

Torbalı: Aydın Sezer Çok Amaçlı Salon’da saat 12.00’de başlayacak.

İzmir ve Çin’den Stratejik İş Birliği Adımı

13 Eylül Cumartesi günü üç ilçede kongre yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 39. Olağan Kurultay takvimi işlemeye devam ediyor. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir’de bu hafta sonu 6 ilçede kongre heyecanı yaşanacak.

