Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Dava günü: güvenlik ve basın ilgisi

Duruşma öncesinde Dışkapı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Dokuz otobüsle getirilen çevik kuvvet polisleri adliye önünde konuşlandırıldı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gazeteci de gelişmeleri takip etmek için adliye önünde yerini aldı.

Olası senaryolar

Mahkemenin önünde farklı ihtimaller bulunuyor: davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atanması veya mutlak butlan kararı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkez’den takip ediyor. Olası bir butlan kararında Genel Merkez’de “parti nöbeti”nin başlayabileceği ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay’ın iptali için dava açmış, açılan davalar 15 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. İlk duruşma 17 Nisan’da yapılırken, sonraki duruşmalarda YSK, Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi’nden belgeler istenmişti.

Ceza davası süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. Olağan Kurultay’da “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin iddianame hazırladı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin benzer suçlamalarla 10 kişi hakkında iddianame hazırladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen bazı yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yarınki kritik celse

Beşinci celsesi 15 Eylül’de görülecek davada, Ankara’daki ceza dosyaları ile İstanbul’daki hukuk ve ceza dosyaları da dosyaya eklenmiş durumda. Mahkemenin alacağı karar, CHP’nin önümüzdeki dönemdeki siyasi yol haritası açısından belirleyici olacak.