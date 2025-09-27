CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı sonrası oluşan Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel yönetiminde toplandı. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri netleşecek.
Kurultay sonrası PM’nin ilk durağı Anıtkabir oldu. Ziyaretin ardından parti genel merkezinde bir araya gelen PM, Özel’in basına kapalı sunuş konuşmasıyla başladı.
Yeni MYK, PM üyelerinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlayacak. Olağan kurultay sürecinde, yaklaşık bir buçuk ay görevde kalacak MYK üyelerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Toplantının ardından Özel, Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim çağrısıyla düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisini Afyonkarahisar’da gerçekleştirecek. Ardından Uşak’ta Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu’nun açılış törenine katılacak.