Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Google Haritalar’da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık yüksek çözünürlüklü

Maaşınız yetmiyorsa bunları yapabilirsiniz

Elektronik cihaz ve şebekelere dikkat: NASA uyardı

Toplantının ardından Özel, Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim çağrısıyla düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisini Afyonkarahisar’da gerçekleştirecek. Ardından Uşak’ta Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu’nun açılış törenine katılacak.

Yeni MYK, PM üyelerinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlayacak. Olağan kurultay sürecinde, yaklaşık bir buçuk ay görevde kalacak MYK üyelerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kurultay sonrası PM’nin ilk durağı Anıtkabir oldu. Ziyaretin ardından parti genel merkezinde bir araya gelen PM, Özel’in basına kapalı sunuş konuşmasıyla başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.