Ataşehir, Başakşehir, Esenyurt, Sarıyer ve Bakırköy’de CHP kongreleri mahkeme kararıyla durduruldu. Nihai karar için gözler YSK’ya çevrildi.
CHP İstanbul’da kongre krizi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’daki kongre sürecinde yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İstanbul’un Ataşehir, Başakşehir, Esenyurt, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı gerekçe göstererek kongreleri durdurdu.
İlçe kongre çalışmaları durdurulmuştu
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş ve mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Aynı mahkeme ayrıca, CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında ilçe kongre çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.
Bu karar doğrultusunda, ilçe seçim kurulları da peş peşe kongreleri durdurma kararı aldı.
Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan CHP Ataşehir 7. Olağan Kongresi için başvuru yapılmıştır. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazı ekinde yer alan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı gereği, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle kongre belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyecektir.”
Gözler YSK’da
CHP’nin bu kararları Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıması bekleniyor. Bu durumda İstanbul’da 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.