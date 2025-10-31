Muğla’nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atere hakkında, partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. CHP Muğla İl Başkanlığı, etik ilkeler gereği sürecin titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

İnşaat yolunun açılması için rüşvet istendiği iddiası

Bodrum’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir müteahhit, CHP’li meclis üyesi Niyazi Atere’nin, inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden rüşvet istediğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Gözaltı kararı KOM ekiplerince uygulandı

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda Niyazi Atere’yi gözaltına aldı.

Yetkililer, “çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullanma” iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

CHP’den disiplin süreci: “Kamu güvenine önem veriyoruz”

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı olağanüstü toplanarak, Atere’nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: