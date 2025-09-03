Mahkeme, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut yönetimi görevden aldı ve partiyi kurultaya götürmek üzere Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik bir kayyum heyeti atadı.

Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum görevini kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

15 Eylül'deki Duruşma Kritik

Partide gözler şimdi 15 Eylül 2025’te yapılacak duruşmaya çevrildi. CHP yönetimi, İstanbul’da alınan kararın bir benzerinin bu duruşmada da çıkacağını ve partinin kayyum yönetimine devredileceğini öngörüyor. Mahkeme bu yönde karar verirse, kayyum heyetinin 45 gün içerisinde CHP’yi kurultaya götürmesi gerekecek. Bu durumda olağanüstü kurultayın Kasım ayı başında yapılması planlanıyor.

Ancak bir diğer ihtimal olan “mutlak butlan” kararı çıkarsa, partinin yönetimi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçecek. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu’nun kurultay toplama zorunluluğu olmayacak. Fakat parti kulislerinde bu ihtimalin düşük olduğu, İstanbul kararının 15 Eylül için önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.

Kurultay Süreci ve Olası Senaryolar

Kayyum heyetinin atanmasının ardından, hızlı bir şekilde kurultay kararı alınması bekleniyor. Kurultayın yapılması durumunda Özgür Özel ve mevcut yönetiminin güçlenerek çıkabileceği değerlendiriliyor.

Eğer kayyum kurultay kararı almazsa, CHP’nin farklı bir strateji izleyeceği ifade ediliyor. Bu kapsamda “Genel Merkezi terk etmeme, nöbet tutma ve direnme” gibi adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ve Ekibine İhraç İddiası

Parti kulislerinde en dikkat çeken senaryolardan biri ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesi.

Mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti yönetimine dönmesi halinde, İstanbul’da Gürsel Tekin’e uygulanan adımların tekrarlanabileceği konuşuluyor. Bu senaryoya göre, Özgür Özel yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibini tıpkı Gürsel Tekin gibi partiden ihraç ederek yönetimde kalmayı hedefleyebilir.

CHP’de Gergin Bekleyiş

15 Eylül’deki duruşmadan çıkacak karar, CHP’nin geleceğini belirleyecek.

Kayyum atanması halinde parti hızla kurultaya giderken, mutlak butlan kararı ise CHP’yi yeni bir iç siyasi krizin eşiğine getirebilir.

CHP kulislerinde “kritik viraj” olarak görülen bu süreçte, Özgür Özel’in liderliği, Kılıçdaroğlu’nun geleceği ve partinin yönü belirsizliğini koruyor.