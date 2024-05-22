AKP'nin hazırladığı 9. Yargı Paketi taslağı, muhalefet tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle "etki ajanlığı" olarak bilinen suç tanımı, CHP'nin aleyhine söz söylemeyi ve iktidarı eleştirmeyi de kapsamına alması nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Gürcistan'da benzer bir yasa tasarısına karşı yapılan protestolara atıfta bulunarak, "Etki ajanlığı yasası özgürlükleri elinden alan bir yasa. AKP hükümeti bu yasa ile muhalif tüm söylemleri ve eleştirileri yasa kapsamına alacak." dedi.

Yücel, Rusya'da da benzer bir yasanın Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini hatırlatarak, "Türkiye'de tek adam rejimiyle yönetilen bir ülke olduğu için veto etme yetkisi bir yana dursun, saraydan hazırlanan düzenlemelerin dayatılmasıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

CHP'li Yücel, bu yasanın sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve muhalefet partilerini tehdit edeceğini savundu. Yasanın soyut ve kapsamı belirsiz olduğunu vurgulayan Yücel, "Sözde Türkiye'nin çıkarlarını koruyoruz adı altında muhalefet partilerinin her türlü iktidara yönelik eleştirileri de yasa kapsamında etki ajanlığı olarak değerlendirilebilecek." dedi.

Yücel, yasanın halktan gerçeği gizlemeyi amaçladığını da savundu. Mülteci akını konusundaki eleştirilerin de bu yasa kapsamında yasaklanabileceğini belirten Yücel, "Böylece ülkemize yönelik mülteci akını Türk halkından gizlenebilecek. Aslında bu yasa işte tam da bu yüzden 'ihtiyaç halinde başvurulabilecek' bir yasa niteliğinde. İktidarın duyulmasını istemediği her türlü düzenleme ve uygulamayı duyuranlar ajan ilan edilecek." dedi.

Geçmişte de benzer düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Yücel, "AKP ısrarla meclisteki çoğunluğuna güvenerek Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı düzenlemeleri meclise getirmeye devam ediyor." dedi.

Yücel, bu yasanın Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, 11. maddesindeki Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine, 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, 25. maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 28. maddesindeki basın hürriyetine aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP'nin bu yasa tasarısına karşı mücadeleyi sürdüreceğini ve tüm yasal yolları kullanacağını da belirten Yücel, halktan da bu yasa tasarısına karşı ses yükseltmelerini istedi.