Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonlarına ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. “Kamu zararı” iddiaları üzerinden yürütülen sürece CHP’den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in soruşturmayı saatler öncesinden paylaşmasını eleştirerek, “Ben savcıların yerinde olsam utanırım” dedi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarında 154 milyon TL kamu zararı oluştuğuna yönelik bulgular üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK ve Sayıştay raporlarının yanı sıra bilirkişi incelemelerinde 32 konser hizmet alımında usulsüzlük tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında ABB’nin eski kültür yöneticileri ile konser organizasyonu yapan şirket sahipleri ve ortakları olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

CHP’den ilk tepki

Halk TV’ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmanın siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savundu. Başarır, “Gece saat 2’de, 20 yıl Ankara’yı yöneten Melih Gökçek soruşturmayı 7 saat önce paylaşıyor. Biz bunu ondan öğreniyoruz. Bu olacak şey mi?” ifadelerini kullandı.

Başarır, konser harcamalarının şeffaf olduğunu belirterek, sanatçılara ödenen ücretlerin hem belgeli hem de vergilendirilmiş olduğunu vurguladı. “Bu tamamen kirli bir algı” diyen Başarır, soruşturmanın hem belediye yönetimini hem de sanatçıları töhmet altında bıraktığını söyledi.

Gözaltılar devam ediyor

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.