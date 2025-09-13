Konya’nın Seydişehir ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den seçilen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun AKP’ye geçmesi ilçede büyük tepkiye yol açtı. CHP Seydişehir İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla belediye binası önünde toplanan kalabalık, sloganlarla Ustaoğlu’nu protesto etti. “Oylarımızı geri ver”, “Ustaoğlu istifa” ve “Oylarımız haram olsun” sözleri meydanda yankılanırken, CHP örgütü ve milletvekilleri sert açıklamalar yaptı.
30 yıl sonra kazanılan belediye tekrar el değiştirdi
Seydişehir Belediyesi, 30 yıl aradan sonra 31 Mart’ta CHP’nin yönetimine geçmişti. Ancak Hasan Ustaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmasıyla birlikte belediye tekrar iktidar partisine geçti. Ustaoğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.
Denetim iddiaları ve tartışmalar
Belediyede usulsüzlük iddiaları üzerine müfettişlerin denetimleri sürerken, Ustaoğlu’nun iktidar partisine geçişinin kendisini güvence altına almak için yapıldığı öne sürüldü. Ortaya çıkan denetim raporlarında, Ustaoğlu’nun kişisel harcamalarının belediye bütçesinden karşılandığı yönünde tespitler yer almıştı.
CHP İlçe Başkanı: “Halkın iradesi gasp edildi”
Protesto sırasında konuşan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, yaşanan gelişmeyi demokrasiye aykırı bulduklarını söyledi:
-
“30 yıl aradan sonra alın teriyle, emekle kazanılan belediye, kişisel hesaplar ve menfaatler uğruna gasp edilmiştir. Bu süreç halkın iradesini yok saymaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Seydişehir halkının hakkını kimseye çaldırtmayacağız.”
CHP’li Bektaş: “Ahlaki değil, etik değil”
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da sert ifadeler kullandı:
-
“Ben de bu başkan için sahada oy istedim. Halk da oy verdi. Ama şimdi kalkıp ‘AKP’ye geçtim’ diyorsunuz. Bu ahlaki değil, etik değil. Halkın içine nasıl çıkacaksınız? Eğer başka partiden hizmet edeceğinizi düşünüyorsanız, neden baştan bağımsız ya da başka partiden aday olmadınız?”
Bektaş, siyasetçinin en büyük değerinin itibar olduğunu vurgularken, “Bugün partisini değiştiren yarın bir başka partiye de geçer. Bu tavır ilçe halkının vicdanına sığmıyor” dedi.
Meydanda sert sloganlar
Protestoya katılan yüzlerce kişi ellerinde pankartlarla belediye önünde toplandı. Sık sık “Ustaoğlu istifa”, “Oylarımızı geri ver” ve “Halkın iradesi satılık değildir” sloganları atıldı. Vatandaşlar, seçimle kazanılan bir belediyenin parti değiştirme kararıyla el değiştirmesini kabul etmediklerini dile getirdi.
3,5 yıl sonra sandık mesajı
Bektaş, konuşmasında 3,5 yıl sonra yapılacak seçimleri işaret ederek, “Seydişehir halkı bunu unutmaz, hesabını sandıkta sorar. Halkın iradesine sırtını dönen hiçbir siyasetçi uzun süre ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.