Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde MOBESE kayıtlarını gündeme taşıdı.

CHP'li Emre, son yıllarda soruşturma ve yargılamalar kapsamında sık sık gündeme gelen MOBESE kayıtlarına ilişkin tartışmalara dikkat çekerek, güvenilir soruşturma ve adil yargılamalar için kayıtların hayati önemde olduğunu kaydetti.

Önergenin gerekçesinde son 8 yıllık süreçte cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemelerine gelen dosya sayılarındaki artış oranları aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Ceza dosyalarında artış"

“Resmi istatistikler ülkemizde son yıllarda ceza dosyası ve yargılamalarında artış olduğuna işaret etmekte. Cumhuriyet başsavcılıklarına 2015 yılında gelen dosya sayısı (geçen yıldan devir ve yıl içinde gelen toplam dosya sayısı) 7 milyon 183 bin 711 iken, yüzde 54,6'lık artış oranı ile 2023 yılında 11 milyon 109 bin 462 olmuştur.

Aynı dönemde ceza mahkemelerine intikal eden dosya sayısı da 2 milyon 619 bin 651’den yüzde 29,3'lük artış oranı ile 3 milyon 386 bin 190’a çıkmıştır. Söz konusu yıllar itibarıyla ülke nüfusundaki artışın yüzde 8,5 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında başsavcılıklara ve ceza mahkemelerine gelen dosya sayılarının fazlalığı daha da dikkat çekmekte.”

MOBESE sorusu olay yarattı

CHP’li Zeynel Emre ceza dosyası sayılarındaki aşırı artışın, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde sorunlara da yol açtığını, bu durumun çok sayıda vakada gözlemlendiğini belirtti.

Delil niteliğindeki bilgi ve belgelerin adil yargılamaya katkı sağlayacak şekilde dosyalarda yer almadığını belirten ve son olarak silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş iddianamesini örnek gösteren CHP’li Emre, “Günümüzde ceza yargılamalarında olayın mahiyetine göre kamera görüntüleri, yargılamanın seyrini önemli düzeyde etkileyen deliller arasında sayılmakta olup, özellikle Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtları, hem iddiaların sübuta varması hem de ifadelerin doğrulanması açısından hususiyet ihtiva etmektedir. Buna karşın birçok soruşturma ve kovuşturma evresinde MOBESE kayıtlarına ulaşmakta sorunlar yaşanmakta; kayıtların dosyalara ya eksik ya da üzerinde oynanarak gönderildiği yönünde kuşkular gündeme gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

"Kuşku kaldırılmalı"

Önerge kapsamında Bakan Yerlikaya’ya yöneltilen sorular ise şöyle:

Türkiye genelinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kapsamında kaç kamera bulunmaktadır? Bunların illere göre dağılımı nasıldır?

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) işleyişi hangi mevzuat kapsamındadır, yasal dayanağı nedir?

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kapsamında görevlendirilen personel hangi özelliklere sahiptir, özel bir eğitimden geçmekte midir?

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kapsamındaki kayıtların soruşturma ve kovuşturma evresinde kuşkuya yer bırakmaksızın ilgili mercilere iletilmesi için kamu personelinin yanı sıra yargılama süreçleriyle ilgili meslek örgütü temsilcilerinin de yer aldığı kurul ya da birimlerin uhdesine bırakılması gündeminizde midir?