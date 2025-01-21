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Açıklamada, Özgür Özel'in CHP il başkanları ile bugün saat 13.30'da kapalı toplantıda bir araya geleceği ifade edildi.

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CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

CHP TBMM Grup Toplantısı , Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle ertelendi.

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