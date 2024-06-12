CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin yaptığı mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını belirterek, çiftçileri cuma günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Genel Başkan Özgür Özel'in katılacağı buğday mitingine davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'buğday mitingi' düzenleyecek. Miting öncesi kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin tarım komisyonu üyeleri Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve CHP İl Başkanı Özgür Taşmerdivenli ile Rumeli İskelesi'nde basın toplantısı düzenledi.

“Maliyetlerin yüzde 60'lara yaklaştığı ortamda maalesef 1 lira zam verildi”

Partisinin yaptığı mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarını değerlendirerek, "TÜİK'in açıkladığı yüzde 75 enflasyonun olduğu ortamda, tarımsal girdi maliyetlerinin yüzde 50'lerde olduğu ve yüzde 60'lara yaklaştığı ortamda maalesef 1 lira zam verildi. Bundan sonra şeker pancarı, pamuk ve fındıkta fiyat açıklanacak ama çiftçinin kar edeceği bir fiyat açıklanmasını beklemiyoruz" dedi. Buğday fiyatlarının çok düşük açıklandığını belirten Adem şunları söyledi:

"Çiftçi ne yazık ki, ektiğinin karşılığını alamamakta. TMO bu yıl Ukrayna, Rusya'dan 7 milyon ton buğday ithal etti. 5 milyon tonu da silolar almayınca toprak altına konuldu. Toplamda 12 milyon ton buğday ithal etti. Bugün ne kadar satıldığı belli değil. Satış ve alım fiyatı birbirine çok yakın. Ne kadar ürün satıldı, depolarda ne kadar yer var belli değil. Yarın arpasını, buğdayını biçen çiftçi TMO önünde kuyruk oluşturacak, randevu alamayacak. Buğdayını TMO'ya satamayacak. Yeri yok alamıyor. Haklımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz. Çok kalabalık, tarihi bir miting olacak" diye konuştu.

Hububat alım fiyatları üretim maliyetinin altında kalmıştı

Buğday, arpa alım fiyatlarını Tarım ve Orman Bakanlığı gece yarısı sosyal medyadan açıklamıştı.

2024 mahsulü hububat alım fiyatları ikinci gruplar için ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

Alım fiyatı üretim maliyetinin altında kalan hububat alım fiyatları için tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı buğday alım fiyatlarına “üreticinin ölüm fermanı” demişti. Hububat fiyatının en az 15 lira olarak güncellenmesini isteyen Özel, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı.

“AK Parti Hükümeti ve Tarım Bakanlığı çiftçilerin alın terini, emeğini maalesef yok saymıştır. Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir.”

Özel, "Bu fiyat üreticiyi perişan ediyor, isyan büyük" diyerek 14 Haziran cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceklerini duyurmuştu.