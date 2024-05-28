CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Anayasası" söylemlerine karşı çıktı. Yücel, Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuşmuştu. Ancak Yücel, bu isimlendirmeye itiraz ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası"nın geçerli olduğunu belirtti.

"Lafla peynir gemisi yürümez"

Yücel, yapmış olduğu açıklamada,“Yassı Ada'nın adını “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirmekle ülkeye demokrasi ya da özgürlük gelmiyor Sayın Erdoğan. AKP döneminde Yassı Ada'nın adı değiştirildikten sonra

adada yapılan ilk işlem, imar düzenlemesi oldu. Yargılamaların yapıldığı spor salonu, Adnan Menderes'in kaldığı oda dahi yıkıldı. Ada beton cehennemine çevrildi. Yani betonlaşmaya özgürlük getirdiler. Sayın Erdoğan Anayasa normlar hiyerarşisinin tepesinde yer alır diyor. Çok doğru. Ama lafla peynir gemisi yürümez. Kendilerinin onlarca maddesini değiştirdikleri mevcut Anayasa'yı dahi uygulamayanların, yeni, daha demokratik bir Anayasa yapımında samimi olmaları düşünülemez… Sayın Erdoğan, her 27 Mayıs'ta Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını sömürerek demokrasi dersi vereceğinize, önce Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının önünü açın! Ayrıca, “Türkiye Yüzyılı Anayasası” diye bir anayasa olmaz! “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” olur!” ifadelerini kullandı.