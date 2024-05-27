CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, Sinan Ateş davasının üstünün örtülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Yücel, yaptığı açıklamada, "Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır" dedi.

Sinan Ateş Davası Nedir?

Sinan Ateş, Türkiye'de milliyetçi hareketin önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava, hem MHP hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dava sürecinde çeşitli iddialar ve tartışmalar gündeme geldi.

Bahçeli'ye Çağrı

Deniz Yücel, açıklamalarında Bahçeli'ye yönelik doğrudan bir çağrıda bulunarak, davanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve adaletin yerini bulmasını talep etti. Yücel, "Adaletin sağlanması ve davanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi herkesin sorumluluğudur. Sayın Bahçeli de bu sorumluluğun bilincinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Tutumu

CHP, Sinan Ateş davasının takipçisi olduğunu ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yücel, parti olarak davanın peşini bırakmayacaklarını ve toplumun adalet beklentisini karşılamak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Deniz Yücel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle

“Dün Türkiye’nin dört bir yanından gelen emeklilerle birlikteydik. Ankara Tandoğan Meydanı’ndan emeklilerin haklı taleplerini bir kez daha dile getirdik. Açlık sınırının 17 bin 725 lira olduğu ülkemizde, emekliler, 10 bin lira maaşları ile artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Neyi, nereden daha ucuza alırım diye market market geziyorlar, Sırf daha ucuz diye pazar alışverişlerini akşam üstü yapıyorlar.Hatta, üzülerek ifade ediyorum ki, birikimi ya da yan geliri olmayan, çocuklarından, ailesinden destek alamayan birçoğu, pazar sonrasında tezgahlarda kalan meyve sebzeleri topluyorlar.”

“AYLIK VE İKRAMİYELER ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLİNCEYE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik buhranı emekliler iliklerine, kemiklerine, hücrelerine kadar hissediyor. Biz, en düşük emekli aylığı ve emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çekilinceye kadar, emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasası çıkarılıncaya kadar, bu ülkenin ekonomisine, üretimine katkı sunan emeklilerimiz el üstünde tutuluncaya kadar, emeklilerimizle birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

DEVLET BAHÇELİ’YE YANIT

“Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e bir takım abuk sorular yöneltmiş, bir de üstüne MERTÇE cevap bekliyorum demişti. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan ATEŞ sokak ortasında torbacılara öldürtülürken, parti yönetiminin en üst kademesindeki bazı isimler cinayetle ilişkilendirilirken gıkı çıkmayan bir parti, bize mertlikten bahsetmesin.

Devlet Bahçeli’nin sorularını ciddiye dahi almıyoruz, cevap vermeyi kendimize zul addediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel grup toplantısında Bahçeli’nin konuşmasına ithafen, Sayın Bahçeli’nin konuşma metinlerini yazan 2 kişiden bahsetmişti. Genel başkanımız konuşmasında iki kişi demişti ve isim vermemişti… O iki kişi, genel başkanımız isim vermemiş olmasına rağmen üzerlerine alındılar ve sosyal medya hesaplarından ağızlarından köpük saça saça Genel Başkanımıza saldırarak kendilerini ifşa ettiler. İşin memnuniyet veren tarafı, bu ikiliye Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarından kimse sahip çıkmadı.

Geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş’in yol arkadaşlığını yapmış Ömer Zengin isimli şahıs, bir TV kanalında yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen “Olcay Kılavuz’un Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu” ifade etti. Türkiye’de ses getiren, sansasyonel bir cinayete ismi karışan eski bir milletvekili, bir genel Başkan Yardımcısı tarafından öldürtülmekten neden korksun?

Milliyetçi Hareket Partisi bir siyasi partidir. Bir geleneğin partisidir. Bizim MHP ile ilgili de Ülkü Ocaklarıyla ilgili de bir sorunumuz yok. Biz bir siyasi partinin ya da kurumun iç işleyişine karışmayız. Ama her kurumda, her siyasi partide suça karışan insanlar olabilir. Bizim sorunumuz; bu suça karışan, onları koruyan, bu olayın üstünü örtmeye çalışan kim varsa onunladır, onlarladır. Sinan Ateş’in acılı eşinin de toplumun ve kamuoyunun beklentisi de bu olayın perde arkasındaki azmettiricilerinin tespit edilerek, kim yada kimler tarafından korunuyorsa korunsun, yargı önüne çıkarılması ve adaletin tecelli etmesidir.”

“O İKİ KİŞİ ÖZGÜR ÖZEL’İN ADINI AĞZINA ALMASIN”

“Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır. Ayrıca o iki kişi için söylüyorum; Biz onlara, onların üslubuyla cevap vermeyiz. Biz sorulması gereken soruları sorarız. Değerlendirmesini halkımız yapar. O iki şahsın Özgür Özel’in adını ağızlarına almaları için önce ağızlarını yıkamaları lazım.”