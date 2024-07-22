CHP’li Özel, CHP’li belediyelerin emekliler için hayata geçirdiği uygulamaları ortak bir zeminde birleştirdiklerini belirtti. Özel, “CHP’li 411 belediye ‘emekli halk kart’ diye bir kartta birleşiyor. Bu kart, tüm Türkiye’de geçerli olacak. 65 yaş üstü vatandaşlar, ‘emekli halk kart’ ile toplu taşımaya binerken sorun yaşamayacak. Türkiye’deki 411 CHP belediyesinde, emekli halk kart hem ulaşım hem de diğer hizmetler açısından faydalı olacak” dedi. Ayrıca, CHP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkacağını ifade eden Özel, “Söz veriyoruz, en düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete yükselecek. Bu derdin sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir” diye konuştu.