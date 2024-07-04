İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Belediyelerde hayata

geçirilecek bu projeye göre pazardan kasaba, doğalgazdan ulaşıma her türlü hizmet tek bir sosyal yardım kartında toplanacak. Bu kart kapsamına lokantalar da dahil edilebilir. Hafta başında gündeme getirdiğimiz ve Kent Lokantaları’na alternatif olarak sunduğumuz, İzmir Şehir Kartı’na dahil olma teklifimiz ile örtüşen bir uygulama" dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren lokantacılar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önerdiği Emeklilik Kartı uygulamasıyla ilgili umutlu bir bekleyiş içindeler. İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, belediyelerin bu kart projelerine lokantaları dahil etmeleri gerektiğini ve bu sayede toplumsal dayanışmanın güçlendirilebileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Emeklilik Kartı uygulamasını memnuniyetle karşılayan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, bu kartın içeriğine lokantaların da dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "İzmir Şehir Kartı'na lokantaların dahil edilmesi teklifimiz, Özgür Özel'in açıklamalarıyla örtüşüyor. Bu kart sayesinde, sosyal yardım alanında güçlü bir adım atılabilir ve lokantalar da bu sürece katkıda bulunabilir" dedi.

Başkan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelerek ortak projeler geliştirmek istediklerini belirtti. Özellikle toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik yapılan sosyal yardımlarda lokantaların da yer almasının önemine değinen Kılıç, "Bizim amacımız, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve lokantacı esnafını desteklemektir. Kart kapsamında yüzde 25 indirim gibi bir katkı sunabiliriz" diye konuştu.

Kent Lokantaları projesine destek verdiklerini ve bu tür sosyal projelerin lokantalar için de faydalı olabileceğini belirten Kılıç, "İhtiyaç sahibi insanların bu lokantalardan yararlanması, toplumun genel refahına katkı sağlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapacağımız görüşme sonucunda ortak bir yol bulacağımıza inanıyorum. Bu proje, lokantacı esnafının zorlu ekonomik koşullarında bir nefes olabilir" şeklinde konuştu. Başkan Kılıç, ilçe belediyeleriyle de işbirliği yaparak benzer projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını vurguladı. "Her türlü işbirliğine açığız ve bu projelerle İzmir halkına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.