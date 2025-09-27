Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), 1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaya ilişkin tavrını belirledi.

Geçtiğimiz yıl Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişinde ayağa kalkılması nedeniyle parti tabanından eleştiri alan CHP yönetimi, bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. PM toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erdoğan’ın salona girdiği sırada CHP milletvekillerinin orada bulunmaması kararı öne çıktı.

Toplantıda, Erdoğan kürsüye çıktığında salonda kalmama ve topluca Genel Kurul’u terk etme seçeneği de gündeme geldi. Ancak tartışmaların ardından, “en net duruşun Erdoğan gelmeden salondan ayrılmak” olacağı görüşü ağır bastı. Böylece CHP, bu yıl yeni yasama yılı açılışında Erdoğan’ı ayakta karşılamamakla kalmayıp, salonda bulunmama yönünde karar aldı.

Parti Meclisi’nin aldığı bu tavır, CHP TBMM Grubu tarafından da ele alınacak. Grup toplantısının ardından yeni yasama yılı açılışında nasıl bir yol izleneceği kesinleşecek.

CHP’nin bu tutumunun, son dönemde partiye ve belediye başkanlarına yönelik açılan davalar ile yürütülen operasyonlara karşı bir siyasi mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.