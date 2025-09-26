CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, parti tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca “parti üyeliği ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle kesin çıkarma cezasına çarptırıldı.

Partiden yapılan açıklamada, ayrıca Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez hakkında verilen “tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle sevk” kararına yönelik itirazların reddedildiği ve tedbirin devamına karar verildiği belirtildi.

Alınan bu karar, CHP’de son dönemde yaşanan tartışmalar ve İstanbul İl Örgütü’ndeki gelişmelerin ardından dikkat çekici bir adım olarak yorumlandı.