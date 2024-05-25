CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin koordinasyonunda "Hatay'a sahip çıkıyoruz" adıyla bir çalışma başlattıklarını belirtti. Bakan, bu çalışma kapsamında 5 kişilik bir heyetle kente geldiklerini ve sorunları yerinde tespit ederek çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

"Tüm Sorunları Yerinde Tespit Etmeye Geldik"

Bakan, Hatay'daki sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için geldiklerini belirterek, "Bizim heyetimizin dışında da çalışma gruplarımız var. 'Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma gruplarından sadece bir tanesi. Burada öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz ve tüm Hataylılara sesleniyoruz; Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi. Bakan, yerel seçimlerin ardından tekrar Hatay'a geldiklerini ve gelecekte de yeni heyetlerle sorunları tespit edip çözüm önerilerinde bulunacaklarını vurguladı.

Altyapı ve Konut Sorunlarına Dikkat Çekildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da altyapı, ulaşım, rezerv alan ve konut sorunlarının büyük olduğunu belirtti. Bakan, "Burası Hatay Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, bir çadırda görevini yürütüyor. Şu an depremden bugüne geçen 15 ay 15 günlük sürede 188 konteyner kent var Hatay'da. Hatay bir konteyner kente dönüşmüş durumda. Bazı konteyner kentlerde binlerce, bazılarında on binlerce insan yaşıyor. Yapılması gereken konut sayısı 140 bin olması gerekirken sadece 3 bin konut yapılmış, bunun ne kadarı teslim edildi ve ne kadarının içinde insan yaşıyor bilmiyoruz. 20 bin konutun ihalesi yapılmış, yani sorunun büyüğü hala aradan neredeyse 1,5 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen geride duruyor." dedi.

CHP Heyeti Hatay'da

Toplantıya, CHP milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Müzeyyen Şevkin, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış ve Bahadır Erdem ile partililer de katıldı. CHP heyeti, Hatay'daki sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.