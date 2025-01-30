İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermesi beklenirken, CHP’den destek çağrısı geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve CHP’li belediyeler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruyla İmamoğlu’na destek için adliyede olacaklarını açıkladı.

İmamoğlu hakkında iki soruşturma

İmamoğlu hakkında, CHP'ye yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen isimler ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına yönelik açıklamaları nedeniyle iki ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyada birlik mesajı

CHP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullanarak partililere birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı, CHP Gençlik kolları ve CHP’li belediyeler, İmamoğlu’na destek için sosyal medya hesapları X’den çağrıda bulundu. İşte o çağrılardan bazıları:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

“Değerli İstanbullular, Türkiye’yi yönetme becerisini kaybetmiş iktidar siyasallaştırdığı yargısıyla medyasıyla ve tüm baskı aygıtlarıyla toplumu korkutarak, sindirerek tükenmiş iktidarını sürdürmek istiyor. Son döneme de yaşadıklarımız ortada. Toplum gözaltılarla tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Artık bunun adı tam bir zulümdür. Zulmün olduğu yerde mücadele haktır. Hedeflerinde demokrasi var, hedeflerinde Cumhuriyetin değerleri var, hedeflerinden basın özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var, hedeflerinde halkın belediyeleri var, hedeflerinde Ekrem başkan var, halkımızın iradesi var. Ekrem Başkanımız yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde zulme meydan okuyacak. Hepimiz orada olacağız.

Ekrem Başkanımıza, irademize hep birlikte sahip çıkacağız. Yarın saat 10.00’da bütün İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’ne Demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Hep birlikte zorba azınlığa bir kez daha hatırlatalım ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, mücadelemiz demokrasi mücadelesidir, mücadelemiz cesaret mücadelemizdir, mücadelemiz haysiyet, adalet mücadelesidir, kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz diye haykırmak için yarın saat 10.00’da hep beraber Çağlayan Adliyesi’nde buluşalım.”

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara:

“Genç arkadaşlarımız, kıymetli İstanbullular. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençleri olarak, hak, hukuk ve demokrasi mücadelesinin de öncüleriyiz. Bir adım geri atmadan TBB ve İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi önünde emeği ile mücadelesi ile ve kararlılığı ile meydanların hep en ön safında olan kırmızı yeleklerimizi ve tüm genç arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu tarihi sürecin kahramanları kırmızı yelekliler olacak, kırmızı yelekliler tarih yazacak. Gelin bu mücadelemize omuz verin. Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz."

CHP İstanbul Kadın kolları Başkanı Hatice Selli Dursun:

"16 milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Adaleti ve refahı tesis etmek yerine iktidarın dümenini zulme kıranlara karşı bir arada olacağız. Bütün baskıları bütün adaletsizliklere karşı yan yana olacağız. İnanın ki biz kazanacağız. Ekrem Başkanımız zulme meydan okuyacak bizde onun yanında dim dik duracağız. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: “Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney:

"Kıymetli İstanbullular, değerli Beyoğlulu komşularım. 16 Milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak bizde onun yanında olacağız. İnan ki biz kazanacağız hep birlikte kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan:

“Sevgili İstanbullular 16 milyon İstanbullu’nun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00’da hep birlikte Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak. Bizde orada olacağız, inanın ki biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık:

“Adaleti, hukuku 16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmak için Cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesinde olacağız. Ekrem başkanımızın yanında dim dik duracağız. Halkın iradesine sahip çıkmak için bizler omuz omuzayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş:

“Sevgili İstanbullular 16 milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını, halkımızın iradesini, ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Ekrem Başkanımız zulme meydan okuyacak bizde orada olacağız. İnanın ki biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu:

"16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesindeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak bizde orada olacağız. İnan ki biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler:

"16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin geleceğini savunmak için yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesindeyiz. Daima omuz omuza dayanışma içinde olacağız çünkü biliyorsunuz ki çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalı: “16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkını halkın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesindeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak, bizde orada olacağız. İnanın ki biz kazanacağız hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz”