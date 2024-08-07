Aydın’ın en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunan İncir’e hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini ve incirin destek kapsamına alınması gerektiğini ifade eden CHP’li Karakoz; “TARİŞ geçen yıl yaptığı hataya düşmemeli ve bu yıl alım fiyatlarını erkenden açıklamalıdır. Üretici fiyatların açıklanmasını bekliyor” dedi.

Üretim maaliyetleri dikkate alınmalı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “İncir alım fiyatları açıklanırken mutlaka üretim maliyetlerine ve enflasyon oranlarına dikkat edilmelidir. Bugün gelinen nokta da incir üreticisi, ürettiği incire verilen fiyatı yeterli görmediği gibi alım fiyatlarının geç açıklanmasından da şikayetçidir” dedi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde incir üreticileriyle bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen, artan üretim maliyetlerine değinen ve incirin mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan CHP’li Karakoz; “Tarımsal desteklerde İncir’in adı yok. İncir mutlaka tarımsal destekler kapsamına alınmalıdır. Tarım ürünlerinin üretilmesinde ve pazarlanmasında mutlaka milli bir tarım politikası olmalıdır. Üretim maliyetleri çok yüksek ve incir üreticisi zor durumda. TARİŞ bir an önce alım fiyatlarını belirlemeli ve açıklayacağı fiyat üretici tarafından kabul edilebilecek bir rakamlar olmalıdır. Üretici emeğinin karşılığını almalıdır” değerlendirmesini yaptı.

İncirin fiyatı 200 TL olmalı!

CHP’li Karakoz; “TARİŞ’e çağrı yaparak, sakın ola ki alım fiyatlarını açıklamayı geçen yıl olduğu gibi Eylül ayına bırakmayın, hemen açıklayın. Fiyat açıklarken de siyasileri değil üreticileri dinleyin. Yüksek üretim maliyetleri karşısında üreticinin beklediği fiyat en az 200 TL’dir. Bu sese kulak verin ve alım fiyatlarını bu fiyatın altında açıklamayın” çağrısını yaptı.