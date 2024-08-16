CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan üst üste zamları Meclis gündemine taşıdı. İktidarın ekonomik kriz yaratıp faturayı millete çıkardığını vurgulayan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti: “Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler geçim sıkıntısı çekerken köprü geçiş ücretlerine yapılan zamları adaletli buluyor musunuz?”

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine üçüncü zam

Bu yıl köprü ve otoyol geçiş ücretlerine üçüncü kez zam yapıldı. Geçiş ücretleri yüzde 100'ü aşan oranlarda artarken, son artışla birlikte İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tek yön ücreti 24 TL’den 33 TL’ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 49 TL’den 70 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nün ücreti 399 TL’den 555 TL’ye ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ise 419 TL’den 585 TL’ye çıktı.

Fatura vatandaşa kesildi

Karasu, hükümetin yarattığı ekonomik yıkımı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlarla millete yüklediğini belirtti. “İktidar, işçilerin, emeklilerin ve çiftçilerin geçim zorluklarına kayıtsız kalıyor,” diyen Karasu, köprü ve otoyol işletmecilerine verilen geçiş garantilerinin faturalarının vatandaşa çıkarıldığını ifade etti.

"Şirketler vergi dahi ödemiyor"

Karasu, devletin ihale ve yap-işlet-devret modeliyle köprü ve otoyol işletmecilerini zenginleştirdiğini ve bu yıl içinde şirketlere 162,5 milyar lira ödeme yapılmasının planlandığını belirtti. “Vatandaş, vergileriyle birlikte bu yollardan geçiş ücreti ödüyor ancak şirketler vergi dahi ödemiyor,” diyen Karasu, bu durumun halkı mağdur ettiğini vurguladı.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na şu soruları sordu:

· Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bir yıl içinde YİD kapsamında yapılan projelere ne kadar zam yapılmıştır, yapılan zamların gerekçesi nedir? Artış oranlarının yüksekliği ile yıl içinde enflasyon hedefi örtüşmekte midir?

· KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine yapılan zamlarda TÜİK’in maliyet artışları mı esas alınmaktadır? Alınmıyor ise hangi artışlar esas alınmaktadır ve gerekçesi nedir?

· Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?

· Bu yol ve köprülerin yapımını ve işletmesini üstlenen firmalardan hangileri 2021-2023 yılları arasında Kurumlar Vergisi ödememiştir? Ödenmeyen vergi miktarı ne kadardır?

· Hükümet olarak, otoyol ve köprülere yapılan zamları memur, işçi, emekli ve asgari ücretle geçinen ve toplumumuzun geniş kesimini oluşturanların maaşlarına ilave olarak yansıtılmasını düşünüyor musunuz?”