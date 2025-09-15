CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davanın ertelenmesinin ardından parti merkezinden açıklama yaptı. Yücel, davacıların partiden ihraç edildiğini ve tedbir taleplerinin 10’uncu kez reddedildiğini ifade etti.

Davacıların partiden ihraç edildiği vurgulandı

Yücel, “Bu dava reddedilmeye mahkum bir davadır. Davacıların kurultayı erteleme talebi reddedilmiştir. Tedbir talepleri daha önce 9 kez, bugün ise 10’uncu kez reddedilmiştir” dedi.

Sözcü, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, parti suçu nedeniyle önceden ihraç edildiğini belirterek, “Partimizin üyesi değildir. Bu davayı açma hakkı dahi yoktur. Karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları vardır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin duruşu ve kurultay takvimi

Deniz Yücel, partinin kararlı duruşunu vurgulayarak şunları söyledi:

21 Eylül’de Olağanüstü Kurultay, 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilecek.

Delegelerin iradesiyle alınan bu karar, CHP’nin ayakta olduğunun kanıtıdır.

İstanbul İl Başkanlığına yapılan müdahaleler hukuksuzdur ve derhal kaldırılmalıdır.

İktidar ve hukuk eleştirisi

Yücel, iktidarın müdahalelerine dikkat çekerek, “Karşımızda her seçim öncesi yeniden aday olma formülleri arayan bir tek adam ve talimatlı yargı vardır. Milli irade 178 gündür tutuklu ve iddianame ortada yok. CHP halkın partisidir; bir kişinin siyasi emellerine kurban edilemez” dedi.

Sözcü, CHP’ye yönelik adli ve polis müdahalelerinin partiyi itibarsızlaştırma çabası olduğunu belirtti ve “Hiçbir CHP’li partisinin il başkanlığına emniyet güçlerinin müdahale etmesine izin vermez. Antidemokratik uygulamalara çanak tutanlar elleri boş gidecektir” ifadelerini kullandı.