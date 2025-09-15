Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ve 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin açılan dava ertelendi. CHP Genel Merkezi’nde takip edilen duruşmanın ardından parti kurmayları, “24 Ekim’e kadar il kongreleri tamamlanır, olağan kurultay yapılır” değerlendirmesinde bulundu.

Dava ertelendi

CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın duruşması, tedbirsiz olarak 24 Ekim Cuma günü saat 10.00’a ertelendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda partili, Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Duruşma süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından da yakından izlendi.

CHP’de ilk değerlendirme

Parti kurmayları, mahkemenin erteleme kararını olumlu buldu. CHP’liler, il kongrelerinin 24 Ekim’e kadar tamamlanacağını, yeni delegelerin seçileceğini ve olağan kurultayın yapılacağını belirtti.

Bir CHP kurmayı, “Olağan kurultay süreci işliyor. İl kongrelerimizi tamamlayacağız. Yeni delegelerle olağan kurultayı yaparak bu tartışmayı kapatacağız” dedi.

“Hem olağanüstü hem olağan kurultay”

Bazı il başkanları ise 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın da güvence niteliği taşıdığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayı etkilemeyecek. Hem olağanüstü kurultayı hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”

Genel merkezde yoğun katılım

Dava günü CHP Genel Merkezi’nde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Çok sayıda vatandaş, milletvekili ve il başkanı süreci yerinde takip etti. 14 Eylül’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen miting için şehir dışından gelen bazı CHP’liler de valizleriyle genel merkeze geldi.