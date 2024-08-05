Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde parti bayrağı ve logosunda değişiklik yapılacağına dair çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin simgesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Yücel, CHP'nin altı oklu simgesinin Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik ilkelerini temsil ettiğini belirtti. Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in "devletçilik" ilkesi çerçevesinde çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir politikaları vurguladığını, bu bağlamda yeşil ve mor renklerin kullanıldığını ifade etti.

"Değişiklik söz konusu değil"

Yücel, “Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in Kadın Kolları Kurultayı’nda sarf ettiği ifadeler yanlış anlaşılmış olabilir. CHP, kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları her alanda desteklemeye devam edecektir” dedi.

Açıklama, bazı kesimlerin CHP'nin simgesi ve bayrağında yapılacak değişiklikler hakkında yanlış bilgiye sahip olduğunu ve bu nedenle açıklamanın yapıldığı belirtildi.