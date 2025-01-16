Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 kişi hakkında suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklama talep edildi. CHP'li hukukçular, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasından farklı bir davanın söz konusu olduğunu belirtti.

"Burada yolsuzluk ve rüşvet iddiaları var"

TGRT Haber’deki Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'li hukukçuların olaya temkinli yaklaştığını belirterek, "Bu durum Esenyurt Belediyesi'ndeki olaydan farklı. Burada yolsuzluk ve rüşvet iddiaları var" dedi.