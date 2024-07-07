Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sağlık emekçilerinin sorunlarını gündeme getirmek amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde miting düzenleme kararı aldı.

Müzakere ve görüşme girişimi

CHP yetkilileri, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile yapılacak görüşmelerde sağlık sistemindeki aksaklıkları ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları içeren detaylı bir dosya sunacaklarını açıkladı. Ancak, taleplerin karşılanamaması durumunda kamuoyuna açık bir şekilde duyuracaklarını belirttiler.

Miting hazırlıkları

Eğer müzakere süreci sonuç vermezse, CHP sağlık emekçileri için tematik bir miting düzenleme kararı aldı. Mitingde, şiddet mağduru sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri öne çıkacak.

Hedeflenen sonuçlar

Parti yetkilileri, Bakan Memişoğlu'ndan sağlık sistemindeki sorunları çözmeye yönelik somut adımların atılmasını beklediklerini ve bu süreçte şeffaflığın önemine vurgu yaptılar. Aksi takdirde, halkın desteğiyle sokaklarda seslerini duyuracaklarını ifade ettiler.