TÜİK’in Nisan 2022’de açıkladığı TÜFE verilerinin hesaplanmasında kullanılan madde sepeti fiyatları hala tartışma konusu. TÜİK'in madde sepeti fiyatlarını açıklamama politikası ve DİSK’in açtığı davaya rağmen bu durumu sürdürmesi, eleştirilerin odağı haline geldi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, madde fiyatlarının yayımlanmasını durdurma kararına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının gösterge niteliği yoktur. Fiyatların açıklanması için ekstra çalışma gerekmekte. Bu nedenle artık bu fiyatları yayınlamıyoruz," şeklinde yanıt verdi.

2021 sonunda TÜİK verileri ve enflasyon oranlarına yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in binasına giderek sorular yöneltmiş fakat içeri girmeyi başaramamıştı. CHP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer aracılığıyla, yarın Ankara Adliyesi'ne giderek TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.