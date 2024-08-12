Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 sanık, 25 Eylül tarihinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 yılında CHP tarafından başlatılan 'Bir Tuğla Da Sen Koy' adlı bağış kampanyasına ilişkin kanuna aykırı bağış alımları ve işlemler hakkında bilgi verildi. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın bu satışa ait olduğu belirtiliyor. Taşınmazların toplamda 24 milyon 369 bin liraya CHP adına tescil edildiği, ancak kampanya için toplanan paranın 15 milyon 510 bin lira olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Makbuz düzenlenmesi ve usulsüzlükler

İddianamede, bağışların Siyasi Partiler Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı değerlendiriliyor. Bağış yapan kişilerin makbuz alması gerektiği ve bağışları kabul eden parti yetkililerinin de makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, 'Bir Tuğla Da Sen Koy' kampanyası kapsamında banka hesap bilgilerinin ve bağış detaylarının genel merkeze ait olduğu, bu bilgilerin eksik olduğu belirtiliyor.

Hapis cezası talebi

Sanıklar hakkında, 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılması talep ediliyor. Ayrıca, usulsüz toplanan paraların hazineye kaydedilmesi ve taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildiği kaydediliyor.

Vergi incelemesi ihbarı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı SEAS Besicilik yetkilisi hakkında, Vergi Mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme ve denetim yapılması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihbarda bulunulduğu öğrenildi.