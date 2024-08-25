CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yazılı bir açıklama yaparak hükümetin, Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana çiftçilere gereken destekleri vermediğini savundu. Adem, bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Çiftçilerin mağduriyeti artıyor

Adem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çiftçilerimiz, 2006 yılından bu yana bütçeden alması gereken kanuni haklarının büyük kısmını alamamıştır. Bu durum, tarımsal üretimi ve çiftçilerin refahını olumsuz etkilemektedir.”

Çiftçilere hak ettikleri destek verilmeli

Erhan Adem, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi için hükümetin derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti: “Hükümet, tarım politikalarını gözden geçirip çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi, çiftçilerimizin mağduriyetine ve tarım sektörünün zayıflamasına yol açmaktadır.”