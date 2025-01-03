CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in enflasyon verilerini ve maaş zamlarını eleştirerek, hükümetin memurların, emeklilerin ve çalışanların maaşlarını artırmada yetersiz kaldığını söyledi.

"Vatandaşı ekmeğinden edecekler"

Bakırlıoğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ile maaş zamlarını değerlendirdi. "TÜİK hangi pazarda alışveriş yapıyor, biz de oradan yapalım!" diyen Bakırlıoğlu, TÜİK’in verilerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Özellikle ekmeğe yüzde 25 zam gelirken, emeklilere sadece yüzde 11,54 zam yapılmasını eleştiren Bakırlıoğlu, “Bu hükümet, vatandaşın cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir. AKP, emeklilerimizi açlık sınırının altına iterek adeta ‘öl’ demektedir” dedi.

TÜİK ve ENAG arasındaki fark

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla diğer araştırma kuruluşlarının verileri arasında büyük bir fark olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, bu farkın düşündürücü olduğunu söyledi. ENAG'ın yüzde 83,40 olarak açıkladığı yıllık enflasyona karşın, TÜİK'in yüzde 44,38 olarak açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Hükümet enflasyonu yüzde 44,38 olarak kabul etse bile, zam oranları çok daha düşük kalmaktadır” diyerek, memur, emekli ve işçilerin maaş zamlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Zam yağmuru devam ediyor

Bakırlıoğlu, “Ankara'da ekmeğe yüzde 25, araç muayenesine yüzde 44 zam geldi. Kira artış oranı yüzde 58,51 olarak belirlendi. Emlak vergisinden motorlu taşıtlar vergisine kadar birçok kalemde zam yapıldı, fakat emekliye sadece yüzde 11,54 zam veriliyor. TÜİK bu hesabı nasıl yapıyor?" diyerek tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, hükümetin halkı zamlara mahkum ettiğini ve bu şartlarda yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.