CHP Manisa Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son günlerde Türkiye'ye hızla giriş yapan sıcak paranın olası etkilerine dikkat çekerek, bu durumun ekonomik istikrarsızlığı artıracağını belirtti. Bakırlıoğlu, "Zengin daha zengin olurken, dar gelirli açlıkla sınanıyor" diyerek, mevcut ekonomi politikalarının toplumun geniş kesimlerini mağdur ettiğini ifade etti.

"Göstermelik Rezerv Ekonomimizi Beşik Gibi Sallayacak"

Merkez Bankası anketinde 12 aylık dolar tahmininin yüzde 43,64 olduğunu ve yıl sonu dolar/TL beklentisinin 38,78 TL seviyesine gerilediğini belirten Bakırlıoğlu, son beş haftada Merkez Bankası'nın 35 milyar dolar aldığını söyledi. "Şu anda rezervler dolmaya başladı. Türk lirası değerli ve faiz yüksek. Bu durum doğrudan yatırım için nazlanan yabancıların sıcak para ile gelişini hızlandırıyor" dedi.

"Bu Oran Tefeci Faizidir"

Bakırlıoğlu, "1 milyon dolar bugün Türk Lirasına çevrildiğinde 32 milyon lira ediyor. 32 milyon lirayı bir yıl vadeliye yüzde 55 faizle koyduğunda bir sene sonunda yaklaşık 49 milyon lira oluyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi 12 ay sonra doları 41,80 TL olarak tahmin ediyor. Bu tahmin doğru çıktığı takdirde 49 milyon TL bir yıl sonra dolara çevrildiğinde yaklaşık 1.2 milyon dolar yapıyor. Yani bir yıl içinde dolar bazında yüzde 20’ye yakın bir kazanç söz konusu. Bu oran tefeci faizidir" diye konuştu.

"Bu Paranın Bir de Çıkışı Var"

Türkiye'ye sıcak para aktığını ve bunun göstermelik bir rezerv artışı olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, "Şuanda mevduat faizleri yabancı yatırımcı için oldukça cazip olduğu için sıcak para yurtdışından Türkiye'ye geliyor. Burada dolarını Türk lirasına çevirip, yüksek faizli ve düşük değerli tahvile parasını yatırıyor. Hikayenin kötü sonu ise havadan nem kapan yabancı sermayenin, kazancı yeterli bulup getirdikleri her bir milyar dolar için yanlarında bir milyar iki yüz milyon dolar ile yurt dışına çıkması. İşte hikayenin bizim için kötü olan kısmı burada başlayacak. Yüksek faizle ülkeye para çekerken; bu paranın çıkışını da unutmamak lazım" dedi.

"Emekli, Asgari Ücretli ve Dar Gelirli Perişan"

Bakırlıoğlu, faiz farkından sağlanan getirinin yüksek faizin verildiği para biriminin değer kaybetmesi anlamına geldiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele için sadece faiz üzerinden bir çözüm üretirsek; 2025 sonuna kadar bütçede faiz giderleri tahminen milli gelirin yüzde 4,5’ine kadar çıkabilir. Katma değer üretmeyip; bir havuzdan diğer havuza para transferiyle ilerlemeye devam edersek yönetilmesi zor bir sıcak para stoğu ve artan döviz ihtiyacı ile mücadeleye etmeye yeniden başlarız. Şuandaki mevduat faizi yurtdışı yatırımcısı için çok cazipken; asgari ücretliyi, emekliyi, memuru ve dar gelirliyi perişan ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, mevcut ekonomi politikalarının dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını ve sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Ülke piyasasını daha ne kadar yurtdışından medet umduğunuz döviz ile döndüreceksiniz?" İfadelerini kullandı.