CHP Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine komisyonda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin arka arkaya çıkarılan varlık barışları nedeniyle kara para cennetine dönüştüğünü vurgulayan Bakırlıoğlu, ülkemizde ciddi bir kara para aklama gerçeği olduğunu ifade etti.

“Kara Parayı Aklamak İçin Teşvik Ettik”

Türkiye’de kara para aklanmasının nedenlerini açıklayan Bakırlıoğlu, “Dünyanın her yerinden insanlara ‘Paranızı getirin, komisyonunu verin; paranız ne kadar kirli olursa olsun temiz olacak’ dedik. Stok affı ile de olmayan mallar beyan edildi ve faturalarla satılmış gibi gösterilerek düşük vergilerle kara para aklandı. Dilan-Engin Polat olayları ise buz dağının sadece görünen yüzü” dedi.

“Uyuşturucu Baronlarına Türk Vatandaşlığı Verildi”

Bakırlıoğlu, kara para aklayan ve uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı verildiği tartışmalarına dikkat çekti. 250 bin dolara ev alanlara Türk vatandaşlığı verildiğini belirten Bakırlıoğlu, “Bu kişilerin Türkiye’ye gelmesinin nedeni kara paralarını aklamak. Varlık barışlarıyla kara para ülkeye geldi ve ardından bu paraların sahipleri de geldi” şeklinde konuştu.

“Paranın Kaynağını Sormuyoruz”

Bakırlıoğlu, Türkiye’nin en büyük sorununun “paranın kaynağını sormamak” olduğunu söyledi. Geçmişte yapılan büyük uyuşturucu operasyonlarında milyonlarca lira ve yüzlerce silah ele geçirilmesine rağmen, sanıkların beraat ettiğini belirtti. “Bu kadar büyük bir paranın kaynağını açıklayamadıkları halde, ‘Açıklayamamaları kara para aklama suçunu oluşturmamaktadır’ denildi. Kaynağını sorgulamadıkça bu tür olaylarla karşılaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kod Kanun Yapılmalıydı”

Bakırlıoğlu, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi gri listeye aldığını ve yeni bir karar vereceğini söyledi. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemelerin aceleyle yapıldığını belirten Bakırlıoğlu, “Bu düzenleme neden Bankacılık Kanunu veya Sigortacılık Kanunu gibi kod kanun olarak yapılmadı? Daha sonra yapılacak değişiklikler kod kanun üzerinde yapılabilirdi” dedi.

“Türkiye’de 10 Milyon Bakiyeli Müşteri Çok”

Bakırlıoğlu, Türkiye’de 10 milyon bakiyeli müşteri ve 7 milyar dolarlık kripto pazarının büyük olduğunu belirterek, SPK’nın bu piyasaları lisanslamasının önemine değindi. Kendi oğlunun kripto para deneyimini paylaşarak, “Bir sürü insan benzer sıkıntılar yaşadı. Bu varlıkların SPK eliyle lisanslanması mümkün mü?” diye sordu.