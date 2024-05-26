TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın tasarruf genelgelerine uymadığını belirterek, AK Parti’nin bütçe harcamalarındaki çelişkilere dikkat çekti. Bakırlıoğlu, 2021 yılında yayınlanan tasarruf genelgesine rağmen kira ödemelerinin ve harcamaların hızla arttığını vurguladı.

Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada, “İktidarın kendi yayınladığı tasarruf genelgelerine ilk önce kendisinin uymadığını görüyoruz. 2021 genelgesinin ardından bütçeden yapılan kira ödemeleri, taşıt ve hizmet binası kiralama giderlerinin hızla arttığını gösteriyor. Tasarrufun T’si bile yok” dedi.

Yükselen Kira Giderleri

Bakırlıoğlu, bütçeden “mal ve hizmet alım giderleri” kapsamında yapılan taşıt ve hizmet binası kiralama giderlerinin yıllar içindeki artışına dikkat çekti. 2018 yılında taşıt kiralama giderlerinin 438.1 milyon lira, hizmet binası kiralamalarının ise 392.9 milyon lira olduğunu belirten Bakırlıoğlu, bu rakamların 2019’da sırasıyla 430.6 milyon lira ve 559.5 milyon liraya çıktığını söyledi. 2020 yılında taşıt kiralama giderlerinin 430.1 milyon lira, hizmet binası kiralama giderlerinin ise 529.8 milyon lira olduğunu ifade etti.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesine rağmen, taşıtlar için yapılan kira ödemelerinin 371.5 milyon lira, hizmet binaları için yapılan kira ödemelerinin ise 543.7 milyon lira olarak gerçekleştiğini aktaran Bakırlıoğlu, genelge sonrasında bile harcamaların artmaya devam ettiğini belirtti.

“Yandaşı İhya Ettiler”

Bakırlıoğlu, 2022 yılında bütçeden kiralanan taşıtlar için 1.4 milyar lira, hizmet binası kiralama giderlerinin ise 916.1 milyon liraya çıktığını söyledi. 2023 yılında taşıt kiralamaları için yapılan ödemelerin 2.1 milyar liraya, hizmet binaları için yapılan kira ödemelerinin ise 1.1 milyar liraya ulaştığını belirten Bakırlıoğlu, 2024 yılının ilk dört ayında ise taşıtlar için 983.2 milyon lira, hizmet binaları için 572.7 milyon lira harcama yapıldığını dile getirdi.

Bakırlıoğlu, “Düşünebiliyor musunuz? Bütçeden son 6.5 yılda mal ve hizmet alım giderleri kapsamında yapılan kira ödemelerinin toplamı 10.7 milyar lira. Üstelik bunun önemli bir bölümü de 2021’deki genelgeden sonra. Böyle tasarruf mu olur? İktidar tasarruf öğrenecekse önce 25 bin lira kira, 18 bin lira gıda giderine karşılık 10 bin lira ile yaşamaya çalışan emekliye baksın. Ayıptır, ayıp” dedi.

“Ülkeyi Rant ve İsraf Cumhuriyeti Yaptılar”

Bakırlıoğlu, AK Parti’nin ekonomi politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, ülkenin rant ve israf cumhuriyeti haline getirildiğini savundu. “Kendi genelgelerine kendileri bile uymuyor. Yandaşı ihya ettiler, ülkeyi rant ve israf cumhuriyeti yaptılar. İktidarın tasarruf anlayışı bu mudur?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bakırlıoğlu’nun açıklamaları, bütçe harcamalarındaki çelişkileri ve iktidarın tasarruf politikalarına olan güveni sarsacak nitelikte. CHP’li milletvekili, tasarrufun sadece genelgelerde kalmaması gerektiğini, uygulamada da görülmesi gerektiğini belirterek, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesini talep etti.