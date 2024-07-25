CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi

Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının 96 milyar liraya ulaştığına ilişkin açıklamasına ilişkin, "Sayın Bakan, 2004'ten bugüne kadar Bursa'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Adıyaman'da ve 2019 yılına kadar Ankara, İstanbul, Adana ile Mersin'de biriken borçlar için ne yaptınız? Tek bir icra işlemi yaptınız mı? İller Bankası'ndan tek bir kuruş kesinti yaptınız mı? Yapmadınız. Ben, 'Bir parça edep, utanma' diyorum; çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yeni kazandık? 4,5 milyar vergi ve prim borcu var. Bunu ödeyeceksin, Recep Bey. Onu ödedikten sonra benim belediyelerim hakkında işlem yapacaksın. Bugüne kadar belediyelerin birikmiş borçlarını, pis işlerini bizim belediyelerimize yükleyemezsin. Uşak Belediyesi'nin 1 milyara yakın borcu var, onu ödeyeceksin, Recep Bey. Zonguldak 546, Kastamonu 505, Kütahya 269, Kırıkkale 195, Kilis 32 milyon, Ankara ve İstanbul'un 2019 yılında devralan borçlarını bugüne devrettiğiniz zaman 20 milyarı geçiyor. Sen kendi dönemindeki belediyelerinle ilgili 20 yıllık borçları görmezden geldin. Birikti ve ne oldu? Şimdi sizden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sabaha kadar direneceğiz"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifinde iktidarla uzlaşmanın mümkün olmayacağını belirten Ali Mahir Başarır, "Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceklerinin, katledilmeyeceğinin garantisi verilecek. Toplama maddesi çıkartılacak ve bu hayvanların ıslahı, aşısı, bakımı, hayvan barınakları ile ilgili bütçe, merkezi yönetim; yani saray ve belediyelere paylaştırılacak. Bütçe ve kadro ayrılacak. O yüzden suçlayarak ve tüm bütçeyi, sorumluluğu belediyelere yükleyerek bu yasa çıkmaz. Önce hayvanları yaşatacağız. Toplama kampları gibi hayvanları bir yerde toplayarak sorumluluğu da belediyeye vereceksin, bunu kesinlikle unutacaksın. Hayvanları yaşatacak, kısırlaştıracak, aşılatacak, bütçeyi de hep beraber sağlayacaksın. Ondan sonra düşünülebilir ama bu haliyle bu yasanın buradan geçmemesi için dün 04.00'te, önceki gün 03.00'te bitti. Bugün de kaçta biteceğini bilmiyorum ama biz sabahlara kadar direneceğiz" diye konuştu.