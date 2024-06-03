Arpacı, projenin 2020 yılında 1 milyar TL olarak başlayan maliyetinin, geçtiğimiz hafta yapılan dördüncü ihalede 11 milyar 999 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. “Yanlış duymadınız, dört senede tam 12 kat arttı,” diyen Arpacı, hükümeti eleştirdi.

“Denizli Şehir Hastanesi Masala Dönüştü”

Dün (30 Mayıs) TBMM’de konuşan CHP'li Arpacı, Denizli Şehir Hastanesi’nin yapımının adeta bir masala dönüştüğünü söyledi. “2020 yılında 1 milyar TL olarak belirlenen proje bedeli, geçen hafta dördüncü ihalede 11 milyar 999 milyon TL’ye ulaştı. Daha başlamadan halkın cebine el uzatıldı, 1 milyar TL’ye bitecek iş 12 milyar TL oldu. Vatandaşın asgari ücretine, memurun ve emeklinin maaşına gelince enflasyonu doğru hesaplayamayan iktidarın, yandaşa ihale verirken nasıl hesaplamalar yaptığını hepimiz görüyoruz,” diye konuştu.

“Denizli'nin Acil Olarak Emniyet Müdürlüğü Binasına İhtiyacı Var”

Denizli’nin acil olarak yeni bir emniyet müdürlüğü binasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arpacı, mevcut binanın deprem riski nedeniyle boşaltıldığını belirtti. “Kahraman polislerimiz şehrin birçok yerine dağılmış durumda. Konteynerlarda veya kamu binalarının odalarında zor şartlarda görev yapmak zorunda kalıyorlar. Denizli’ye yakışan, modern bir binanın ivedilikle yapılması gerekmektedir,” dedi.

“Denizli Devlet Hastanesi Deprem Riski Altında”

Arpacı, Denizli Devlet Hastanesi’nin de büyük bir deprem riski altında olduğunu belirtti. Hastanenin 1970'lerden kalma 8 bloklu bir yapı olduğunu ve olası bir depremde büyük bir risk taşıdığını ifade eden Arpacı, hükümetin bu konuda yeterli adımı atmadığını belirtti. “Denizli Devlet Hastanesi gece nüfusu 2.500, gün içinde ise 5.000 kişiyi buluyor. Olası bir depremde 5.000 canımızı riske attığımız gibi, geride kalanlar için sağlık hizmeti verecek en büyük kurum yok olacak,” dedi.

“1 Milyar TL’ye Bitecek İş 12 Milyar TL Oldu”

CHP'li Arpacı, Denizli Şehir Hastanesi’nin dört yıldır sadece temelinin atıldığını ve yüklenici firmanın inşaatı terk ettiğini belirtti. “Deprem bölgesindeki ve hatta fay hattı geçen şehir hastanesinin durumu içler acısı. Temelleri çürümüş durumda. 2020’de 1 milyar TL olan bedel, geçen hafta dördüncü ihalede 11 milyar 999 milyon TL’ye ulaştı. Bu, halkın cebine el uzatmaktır. Nerede halkın sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı? Nerede depremle ilgili önlem alması gereken Şehircilik Bakanı? Nerede harcanan her kuruşun hesabını soracağını söyleyen Cumhurbaşkanı?” diyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Arpacı, konuşmasını “Halk sağlığının ve insan canının, ranttan, talandan ve şatafattan önemli olduğunun artık farkına varın” diyerek tamamladı.