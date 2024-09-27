CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediyesi'nin okullara sağladığı temizlik hizmetlerinin, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından durdurulmasına tepki gösterdi. Aslanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe yetersizliği nedeniyle okullardaki temizlik personeli eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu belirterek, belediyenin bu hizmeti sunmasına getirilen yasağın kabul edilemez olduğunu söyledi.

"AKP İktidarı, Sağlıklı Okullar Sunamıyor"

Aslanoğlu, AKP iktidarının eğitim kurumlarında sağlıklı ve temiz bir ortam yaratamadığını, buna karşılık CHP’li belediyelerin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı. Ancak, belediyenin sunduğu hizmetin engellenmesinin, partizan bir tutumun göstergesi olduğunu dile getirdi. “Çocuklarımızın sağlığını hiçe sayan bu yaklaşım, okullardaki kirli ortamdan bile daha tehlikeli” ifadelerini kullandı.

"Yeter Bu Kadar Partizanlık"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu yasaklamanın ardından konuşan Aslanoğlu, "Yeter bu kadar partizanlık. Belediyelerimiz çocuklarımızın sağlığı için hizmet sunarken bile AKP engeller çıkarıyor. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün bu tutumu kabul edilemez” diyerek sert eleştirilerde bulundu.