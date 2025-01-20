Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 2023-2024 yılı faaliyet sunumu için buluştu. 2 yıllık süreci anlatan bir sunumla gazetecilerin de karşısına çıkan il yönetimi, siyasi ve sosyal hamleleri ekranlara taşıdı. İl Başkanlığı, faaliyetlerini anlattığı sunum ilgiyle izlendi ve alkışlarla karşılık buldu. Başkan Aslanoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak AK Parti iktidarının gittiğine işaret etti.

‘Tugay’la kavgalı değiliz’

Aslanoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. izBB Başkanı Cemil Tugay ile aralarının bozuk olduğuna dair gelen soruya yanıt veren Aslanoğlu, çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarına dikkati çekti. CHP’li Başkan Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Cemil Tugay ve önceki dönemde görev yapan belediye başkanları ve diğer yol arkadaşlarıyla kavga ettiğine dair söylentilerin olmadığını, herkesle uyum içinde çalıştığının altını çizdi. Kırgınlıktan ve küskünlükten, kimsenin çabası olamdan örgütün içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Aslanoğlu, herkesin parti içinde görev yapmak istediğine vurgu yaptı.

Başkanlık yaptıracağını düşünüyor musunuz?

Aslanoğlu, iktidarın baskı rejimine karşın yapacağı hamlelere cevap vererek “İktidar olamadık ve yeniden ayağa kalktık. Bunlar rahat bırakır mı? Her sabah başka sorunla uyandık. Bir kez daha iktidarı kaybettiğimizde bunların bizlere rahatça belediye başkanlığı yaptıracağını düşünüyor muyuz? Bu iktidarı nasıl devralırız buna odaklanmamız gerekiyor. 186 bin üyemizin tek bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli ‘onu çıkartalım bunu alalım’ söylemine de sıcak bakmıyorum. Bu sürecin dışarıdan okumayla bu hale geldiğini düşünüyorum. Genel merkezle ilişkiler konusunda bizi zora sokacak hiçbir şey görmedi. Bu konuda ise Genel Merkez tarafından taktir edildiğini görüyorum. Üye yapısının doğru sonuç vermesi değil. 20 bin üye gelmiş, 17 bini çeşitli sebeplerle ayrılmış. 4’te 1’i ise yenilenmiş. Örgüt üyelerinin tercihi daha çok örgüt içerisindeki meseleye göre oluyor. Bir ön seçimde İzmir’in tüm hassasiyetlerini almak milletvekili listesini örgütte yüze 100 oluşturmayabilir. Sonuç çıkmayabilir. Bir bölgede hiç doğu kökenli milletvekili adayının olmamasıyla da sonuçlanabilir. Hepsi bir bölgenin siyasetçisiyle de sonuçlanabilir” dedi.

‘İktidar gidiyor, görüyoruz’

CHP’li Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Böyle bir kasaba işi olan işler var. İzmirli’ye şehir sevdirdiklerine inandıramıyorlar. İzmirli’den 4’te’3’ü AK Parti’den ve MHP’den İzmir’e hizmet gelmesinin engellediğini düşünüyor. 15 yılda bu şehre hizmet gelmediğini düşünüyor. Bu kötüleme çalışması ise İzmir’de işe yaramıyor. izmirliler, demokrasi ve Atatürk’e âşık olduğu için oy veriyor. Kendilerini demokrasi, Atatürk karşıtı oldukları için oy veriyorlarmış. Bu iki tez de çok abes bir durum. İzmirli için 462 milyar lira yatırım yaptık demek ve her personelin maaşını bizlere yatırım yaptık diye yutturmaya çalışıyorlar. Burada AK Parti ve MHP’nin de çocukları var. Yapt-işlet-devret modeliyle bir şehir hastanesi garabeti var. Bu şehre ne yaptılar? Manisa tünelini mi bize anlatacaklar, İzmir istanbul otoyolu mu? Anlatacak şeyleri olsa İzmirli bunu görür. Bu yüzden kendi içlerinde düştüklerini görüyoruz, kendi kavgalarını da görüyoruz. iktidardan gittiklerini görüyoruz. Bu yüzden de baskı ve zulüm yapıyorlar. Dünyadaki tüm otokratik rejimler bu şekilde gidiyor.”